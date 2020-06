Parcialmente resuelta polémica Leopardos vs. Azucareros

Santa Clara, 28 jun (ACN) A casi un mes de iniciarse el entrenamiento conjunto de cara a la edición 60 de la Serie Nacional de Beisbol (SNB), el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) en Villa Clara, declara parcialmente resuelta la polémica desatada entre quienes prefieren a Leopardos frente a Azucareros, como identificador para la selección de la provincia.



Durante las últimas semanas y con mayor énfasis después del 19 de junio –fecha en que se vetó la aparición de la estampa del felino en el uniforme de los peloteros villaclareños, confeccionado seis meses atrás–, aún no existe consenso sobre la nomenclatura más apropiada para el equipo.



Ramón Moré, comisionado provincial de beisbol, declaró a la prensa que, para la SNB de 2020, se aprobó la opción de Azucareros (todavía sin mascota establecida), aunque no se descarta un fallo menos radical para futuras ediciones.



Agregó, además, que para el próximo año se valora la realización de una consulta popular mediante las redes sociales y otros espacios de intercambio no virtual, con el propósito de potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la formalización del apelativo.



Durante el primer semestre de 2020, dijo, resultó imposible organizar y realizar los debates públicos establecidos al efecto, debido a las limitaciones derivadas de los embates de la COVID-19 en el país.



Según José Antonio García Uña, director técnico del equipo, las autoridades del territorio hicieron prevalecer el logo del central, en correspondencia con la tradición cañera de la región; mientras que los especialistas del sector y la afición abogan por la asimilación de los dos nombres con el fin de perpetuar el legado del primer conjunto villaclareño que hizo historia en la Liga Profesional Cubana (LPC) de la primera mitad del siglo XX.



Considerados por muchos el mejor equipo de la LPC entre 1922 y 1941, los Leopardos contaron con insignes peloteros como Martín Dihígo, Oscar Charleston, Alejandro Oms y Pablo “Champions” Mesa; estos tres últimos conocidos como el mejor trío que ha pasado por el beisbol profesional cubano.



Los Leopardos llegaron a ganar 36 desafíos con apenas 11 reveses a una distancia de 11 partidos y medio del segundo puesto.



Polémicas aparte, Ramón Moré confirmó que, mediante la aprobación de los consejos provinciales de defensa y de la administración, el parcialmente renovado equipo Villa Clara comenzará los entrenamientos de preparación conjunta una semana antes respecto a las restantes selecciones del país.