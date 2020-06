Béisbol: Federación Cubana repudia declaraciones de John Bolton

La Habana, 24 jun (ACN) La Federación Cubana de Béisbol (FCB) condenó hoy el cínico modo en que el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, catalogó el acuerdo que firmara a fines de 2018 con la Major League Baseball (MLB).



Bolton aseguró en su polémico libro titulado La Habitación donde ocurrió, que la decisión de frustrar el acuerdo de abril de 2019 no les granjeó el cariño de los dueños de equipos en la MLB, pero se equivocaban de a cuajo si no comprendían que la participación de peloteros cubanos en el béisbol profesional significaba acostarse con el enemigo.



Según refleja el sitio digital Jit, esta última frase ha destapado críticas en el mundo del béisbol, pues devela la naturaleza criminal de este personaje y del presidente estadounidense Donald Trump, a sabiendas de que la llegada de jugadores cubanos a la llamada Gran Carpa está marcada desde hace varios lustros por el tráfico de personas y los viajes irregulares.



«Acostarse con el enemigo: esas fueron las repulsivas palabras con que John Bolton catalogó al acuerdo entre nuestra Federación y la #MLB logrado a fines de 2018. ¿Qué frase le merecerán las historias de tráfico de peloteros? ¿Las amenazas de muerte? ¿Las trampas?», escribió primero la FCB en su perfil en la red social Twitter.



Luego agregó: «El acuerdo entre nuestra #FCB y la #MLB se hará efectivo más temprano que tarde. Y estos personajes, Trump y Bolton, pasarán a la historia como cómplices de la maldad y el engaño. #Cuba #BaseBall».



El 19 de diciembre de 2018, luego de tres años de arduo trabajo, la FCB y la MLB rubricaron un histórico acuerdo para ordenar la presencia de los jugadores cubanos en las Grandes Ligas y el apoyo al documento no se hizo esperar a nivel internacional.



Pero la política agresiva hacia Cuba por parte de la administración Trump, estimulada por representantes anticubanos de la Florida, lo dejó sin efectos en abril de 2019.



Las autoridades de la FCB insisten en que el acuerdo existe, es una realidad, y se aplicará apenas salga Trump de la Casa Blanca o modere su posición hacia la Isla, reflejó el portal digital del máximo organismo deportivo cubano.