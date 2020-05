Arriban a La Habana voleibolistas cubanos Roberlandy Simón y Roamy Alonso

La Habana, 17 may (ACN) Los voleibolistas cubanos Roberlandy Simón y Roamy Alonso arribaron anoche a La Habana, procedentes de Italia, en un vuelo humanitario que trajo a la mayor de las Antillas a alrededor de 35 personas varadas en suelo italiano por la COVID-19, luego de cumplir la etapa de aislamiento.



El estelar Simón, contratado en la Lube Civitanova, y el joven talento Roamy, que jugó esta temporada con el Ravenne y firmó para la próxima con el Chaumont de Francia, estaban aislados desde el 8 de abril, fecha en que la Federación Italiana anunció la súbita cancelación de la temporada, destaca hoy la emisora Radio Habana Cuba (RHC).



Estamos muy contentos de estar de nuevo en casa. Ahora estaremos aislados unos días cumpliendo con las medidas sanitarias hasta que podamos reunirnos con la familia, expresó Simón a RHC, poco después de arribar a la terminal aérea José Martí.



Con el arribo de Simón y Roamy solo queda por regresar a Cuba Miguel Ángel López, quien se encuentra desde hace varias semanas cumpliendo con el aislamiento en Argentina, donde ha sido una de las estrellas de la liga en las últimas dos temporadas.



Recientemente Simón ratificó su compromiso de seguir apoyando al equipo cubano con la mira puesta en la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Aunque Simón ve difícil su llegada a la cita parisina, continuará junto a los cubanos, con el objetivo de conseguir el boleto olímpico para 2024.



En declaraciones al portal especializado argentino Somos Vóley, el sobresaliente bloqueador y uno de los mejores centrales del mundo declaró: yo sigo ahí con ellos, trato de darles una mano y espero que en un futuro se clasifiquen para los Juegos Olímpicos.



Opinó que en Cuba lo que falta es la experiencia de trabajo, cómo integrarse en el voleibol moderno, acentuó y dijo que ayuda explicando cómo programar y cómo se deben hacer “cosas que faltan”.



Simón se refirió a la talentosa generación de jugadores cubanos, entre ellos Marlon Yant (Lube), Miguel Angel López (Sada Cruzeiro), Osniel Melgarejo (Bolívar), Alonso (Chaumont) y Miguel David Gutiérrez, por lo que ve un futuro alentador.



Recordó que su regreso a la selección tras una década fuera fue “algo bonito” a pesar de no haber logrado el objetivo de clasificarse para Tokio 2020, ahora 2021, ya que jugadores que no conocía lo acogieron como si fuera “uno más”.