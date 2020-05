Desde su sala, Erick Hernández intentará hoy récord mundial Guinness

La Habana, 17 may (ACN) El cubano Erick Hernández, especialista en dominio del balón, intentará hoy otro récord mundial Guinness en la modalidad de parado, pegándole a la pelota solo con la cabeza durante 30 segundos, desde el aislamiento en la sala de su casa.



Erick está confinado como medida más eficaz para combatir al COVID-19. Siempre mantiene esas ansias por dominar la esférica, y ha entrenado par de horas diarias durante varios meses con el fin de salir airoso en esta prueba de hoy, para demostrar también que 52 años aún no pesan en sus motivaciones.



Aunque las condiciones son bien diferentes a las ya tradicionales en mis intentos, tengo como objetivo romper mi propio récord mundial de 187 toques conseguido en 2008, el cual aparece homologado en el afamado Libro de Récord Guinness, comentó Erick a la Agencia Cubana de Noticias.



Como al igual que todo el pueblo me encuentro aislado físicamente, lo haré en la sala de mi casa y será visto por todos en vivo, a través de Canal Habana Deportes, a partir de las 2:10 de la tarde. He trabajado mucho los ejercicios de abdominales, de elasticidad, el trote en el lugar, planchas, saltos y dominio alterno del balón con los pies, aseveró el Dominador habanero.



Erick aseguró a la ACN que este actual entrenamiento, en espacio más reducido, con menos iluminación que cuando realizaba sus intentos de récords mundiales antes de la pandemia, le será de mucha utilidad para cuando, una vez eliminada, vuelva a la palestra con la esperada presencia de público.