El béisbol, entre estrategia, estructura y buen debate

La Habana, 11 may (ACN) El director nacional de béisbol en Cuba, Ernesto Reynoso, participó hoy en una entrevista online, en la cual abordó temas vinculados con la nueva estrategia de desarrollo de ese deporte en el país.



Acompañado por varios especialistas y empleando la plataforma www.jit.cu, el directivo solventó decenas de interrogantes provenientes de medios de comunicación y aficionados de todo el país, con marcado acento en el actual momento por el cual atraviesa el pasatiempo nacional dados los embates de la COVID-19.



Entre los temas más debatidos se incluyó el necesario calendario emergente para la venidera LX Serie Nacional.

Comentó Reynoso que ya no se aplicará la estructura aprobada, a tenor de las circunstancias actuales derivadas de la pandemia de la COVID-19.



Ahora existen cuatro variantes de estructura, todas con más de 50 partidos, buscando siempre concluir en enero de 2021 para que no afecte los compromisos internacionales planteados por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en ingles), explicó.



Refirió que para las variantes de calendario que se manejan se tomaron elementos de la estructura anterior y de la que se proyectaba; por ejemplo, los cinco juegos a la semana y la celebración de play-off; con este aplazamiento la Empresa Batos posee materia prima capaz de elaborar una tercera camisa para cada equipo, que usarían como home club, dijo.



Otro tema reiterado en las preguntas fue el relacionado con el listado de talentos dado a conocer por la dirección nacional de béisbol.



El seguimiento se realizará desde los territorios, con un grupo de entrenadores y glorias del deporte ya seleccionados; su labor no interferirá en la de los colectivos técnicos de los equipos provinciales.



Su misión es ayudar a limar los aspectos técnicos detectados dentro de los juegos de la 60 Serie Nacional y otras competencias, aclaró el directivo.



También dio a conocer que esos especialistas no solo atenderán a los talentos de sus respectivos territorios, sino a todos los que pasen por el lugar donde ellos estén trabajando.



No descartamos la posibilidad de que cuando contemos con el Centro Nacional de Desarrollo del Béisbol se puedan establecer etapas de trabajo con atletas de determinadas categorías, enfatizó Reynoso.



Precisó que para seleccionar a ese grupo de talentos se tuvieron en cuenta los criterios de los entrenadores en los territorios y de la comisión técnica nacional, y se atendió el rendimiento de los atletas en las competencias, las potencialidades físicas y sus aptitudes técnicas.



Contamos en esa relación con jugadores de buen somatotipo, rapidez, potencia de brazo en el área de los lanzadores, y fuerza al bate entre los atletas de posición, enfatizó el experto.



Declaró que una quincena antes del comienzo de la edición 60 de la Serie Nacional se realizarán los controles diagnósticos a este grupo, también al finalizar los primeros 45 juegos y luego al término del evento.



En el intercambio con Reynoso se abordó el tema de la selección del mentor del equipo Cuba, que se definirá por ciclos de Clásico (Mundial) a Clásico, saldrá de los que participen en la Serie Nacional, y una vez elegido no podrá dirigir equipos provinciales.



Reynoso destacó que el desempeño del director del equipo nacional se evaluará cada dos años, salvo causas mayores, y que el resto del colectivo técnico se decidirá anualmente, con el visto bueno del director y de la comisión técnica nacional.



Están definidos además los requisitos que debe reunir el mentor del plantel nacional, entre esos la experiencia de trabajo en la base, contar con nivel profesional y cursos de preparación para la función, tener resultados competitivos en su tránsito laboral y otros.



Este procedimiento comenzará a implementarse luego del venidero Clásico, sentenció Reynoso.