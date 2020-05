Futbolista cubano termina subcampeón en Liga de Nicaragua

La Habana, 10 may (ACN) El futbolista cubano Sandro Cutiño, enrolado en las filas del club Managua, terminó subcampeón en la recién finalizada Liga Profesional de Nicaragua, en la cual se tituló el Real Estelí.



En el partido de vuelta de esa gran final, el llamado “Tren del Norte” del Estelí venció con pizarra de 3-1, luego del empate 1-1 signado en el cotejo de ida.



Cutiño es un defensa central de 1.95 metro de estatura, de 25 años oriundo de Manatí, Las Tunas, quien juega con el Managua desde el pasado año.



Cuando debuté con la selección nacional cubana en 2019, precisamente como visitante en dos partidos amistosos contra Nicaragua, el entrenador del Managua (Emilio Aborto) me vio condiciones y comenzó a buscar mi contrato con la Asociación Cubana de Fútbol, comentó Cutiño a Prensa Latina.



Aquí (en Nicaragua) se juega un fútbol bien diferente al que tenemos allá. He aprendido mucho, le agradezco al entrenador lo que ha hecho conmigo, estoy muy feliz con este segundo lugar en la Liga y me siento mejor preparado para cuando se erradique la pandemia y el equipo Cuba me llame a filas, aseveró el zaguero central tunero.



La liga nicaragüense es apenas una de las cuatro que se disputaban en el mundo, a puertas cerradas por la situación sanitaria dado el embate del COVID-19. En ese país centroamericano se reportan apenas 16 casos de contagios y cinco fallecidos.