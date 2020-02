Arichel: entre trofeo cubano y capitanía del O&m quisqueyano

La Habana, 13 feb (ACN) Los resultados de la selección nacional no fueron positivos, pero creo que sí tuve una buena actuación, tanto en canchas de la Isla como en otras internacionales, para merecer esta nominación de Mejor Futbolista Cubano del año 2019.

Así comentó en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias el volante creativo villaclareño Arichel Hernández, de 26 años, al culminar la Gala de Premiaciones de la temporada futbolística, acogida por el salón Granada, del capitalino hotel Four Points.

Creo que hice un buen trabajo para el equipo nacional, tanto en el primer nivel de la Liga de Naciones de Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe), como en la Copa de Oro, en Estados Unidos; pero duele saber que fuimos eliminados tan abrumadoramente, explicó Arichel.

Nuestra actuación no agradó a la afición, pues no pudimos marcar goles y recibimos muchos; pero la experiencia fue muy buena y creo que siempre hay errores que se pueden corregir a lo largo de la carrera deportiva para seguir adelante, acotó.

Su buen tino con el balón y la posibilidad brindada por la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) a sus jugadores para ser contratados en ligas foráneas, le permitió al atacante villaclareño insertarse en el club Universidad O&m, de República Dominicana.

A directivos y jugadores les ha gustado mucho mi juego, al extremo de que hace cuatro o cinco fechas, me designaron como capitán del equipo; eso es algo que me hace muy feliz, me compromete mucho más y no los haré quedar mal, enfatizó Arichel.

Finalmente, el volante creativo mostró el dolor que siente por no poder seguir con su equipo Villa Clara, cuando al Torneo Clausura de la edición 105 de la Liga Cubana de Fútbol, aún le restan 15 fechas.

Me duele mucho dejar a mi Expreso del Centro, con el que he podido jugar muy poco en esta temporada. Salgo dentro de 10 días para cumplir con mi contrato; pero les deseo mucha suerte, finalizó Arichel, quien aseguró a la ACN que siempre estará dispuesto a jugar con la selección nacional cada vez que lo convoquen para cualquier evento internacional.