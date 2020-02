Yamichel Pérez agradece confianza brindada por equipo y pueblo matancero

Matanzas, 9 feb (ACN) Cuando me incorporé como refuerzo, fue un cambio muy grande; el equipo de Matanzas y su pueblo me mostraron plena confianza para desarrollar mi trabajo sobre el montículo y eso fue muy importante en los buenos partidos que tuve.

Quien así comentó en exclusiva con la ACN fue el zurdo espirituano Yamichel Pérez, uno de los jugadores más agasajados en la Gala de Premiaciones de la LIX Serie Nacional de Béisbol dado su notable aporte al triunfo de los Cocodrilos matanceros comandados por Armando Ferrer.



Todos me dieron seguridad para poder trabajar; me acogieron como un matancero más y yo era consciente de que el pueblo, deseoso de ganar un título del que estuvieron muy cerca en varias ocasiones, iba a apoyar cada uno de mis lanzamientos, aseveró el siniestro de la tierra del Yayabo.

Tal fue su excelsa rúbrica en la temporada beisbolera, que en la Gala efectuada en el teatro Sauto, de esta ciudad, se llevó los trofeos como el Mejor Zurdo, líder en promedio de ganados y perdidos (13-3), y Jugador Más Valioso (MVP) de la fase de play off.

La clave de esos excelentes resultados, Yamichel la resume en total concentración, antes y durante el partido.

Un día antes de que me toque lanzar, ya estoy previendo lo que me puede pasar después con cada bateador, y así, preparo el lenguaje corporal que debo tener frente a cada integrante de la alineación rival. No miro para más nada que no sea la mascota del receptor y hago caso omiso al grito del graderío, expresó a la ACN.

Yamichel también aludió a la precisa comunicación que tuvo con sus receptores Ariel Martínez y Andy Cosme.

Ellos me apoyaron mucho; sabían que yo no era un pitcher de gran velocidad y, para contrarrestar ese déficit, me marcaban la zona baja y siempre estuvimos de acuerdo a la hora de decidir envíos a la hora difícil, aseveró el zurdo, incluido en la actual preselección de la cual saldrá el equipo para el venidero torneo preolímpico de Arizona.

En ese concentrado que entrena en el estadio Latinoamericano, hay lanzadores de mucha experiencia que ya han estado en el equipo nacional. Pero yo acudo a esta convocatoria con la misma idea que cuando me llamaron de suplente los Cocodrilos de Matanzas: me hice el propósito de quedarme y lo logré, enfatizó.

Solo resta entrenar duro, con disciplina y entrega. Hay que esperar la decisión final del director Miguel Borroto y el cuerpo de dirección, pero voy a demostrar que sí puedo hacer el grado para el preolímpico de Arizona, finalizó Yamichel.