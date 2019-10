Desde hoy, refuerzos y estrellas beisboleras en la tierra del Mayor

Compartir :





La Habana, 18 oct (ACN) Merecidísimo merced al linaje mostrado por su equipo en la primera fase de la LIX Serie Nacional de Béisbol, Camagüey, la tierra del patriota Ignacio Agramonte, acogerá hoy la gala en la que seis equipos escogerán sus cinco refuerzos.

En el Centro de Convenciones Santa Cecilia, en lares del Mayor, no cabe la menor duda de que los directores técnicos de los seis colectivos irán en busca de blindar su cuerpo de picheo, ya sea con abridores, relevistas intermedios o cerradores.

La metodología para esta fase se inicia con la solicitud del sexto lugar (Matanzas) hacia arriba, por lo que Cocodrilos y Leones, ocupantes de la quinta plaza, pugnarán por hacerse de los servicios de Lázaro Blanco (GRA) y Freddy Asiel Álvarez (VCL), cuyos equipos se quedaron fuera del festín.

Una vez conocidos los nombres de esos 30 hombres, se efectuará la sustitución de los atletas del equipo Cuba que asistirán al venidero Torneo Premier 12, en Sudcorea, en el mismo orden en que fueron pedidos en la primera ronda.

Y en un tercer momento, ocurrirá la sustitución de los atletas de la selección nacional, que forman parte de los equipos clasificados. Esto será solamente por posición y mediante un sorteo, pero no es de carácter obligatorio, y el mánager puede sustituirlo con otro de la nómina de sus 40 jugadores.

Entretanto, la grama del estadio Cándido González acogerá las pruebas de habilidades del esperado Juego de las Estrellas, con el tiro al barril, la carrera de home a primera, la vuelta al cuadro, los disparos desde los jardines y la clasificatoria del derby de jonrones, para luego dar paso al Juego de Veteranos.

El domingo será el plato fuerte, con la final de la competencia de cuadrangulares y luego el Juego de las Estrellas.

La Dirección Nacional de Béisbol dio a conocer las tres bajas de última hora para ese atractivo duelo entre los mejores jugadores Occidentales y Orientales.

Por los del Oeste no estarán ni Jonder Martínez (MTZ-problemas personales), ni el lesionado Yaifredo Domínguez (PRI), quienes serán sustituidos por Geonel Gutiérrez (ART) y Frank Luis Medina (PRI), respectivamente,

Además, por los del Este se ausentará Carlos Benítez (GRA-problemas personales) y su lugar lo ocupará el torpedero avileño Yoelkis Baró.