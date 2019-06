A partir de hoy, Cuba contra Capitales de Quebec, en liga Can-Am de béisbol

Compartir :

La Habana, 18 jun (ACN) La selección cubana de béisbol, que se prepara con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima, disputará tres partidos a partir de hoy contra el club Capitales de Quebec, en la liga Can Am.

Los alumnos del mentor Rey Vicente Anglada debutaron en este torneo con saldo de una victoria (3-2) y par de derrotas (4-5 y 0-5) frente al elenco de Ottawa Champions.

El objetivo de la dirección del equipo es probar a todos los jugadores que hicieron el viaje, para poder definir el representativo más capaz en busca del sitial de honor en la cita polideportiva regional.

En esos tres duelos frente al Ottawa, Anglada hizo cambios en la alineación y otros a la defensa. Ha alternado con Yunieski Larduet y Yoelkis Guibert en los jardines, en tanto el joven César Prieto ha salido de emergente y también jugó de regular en el tercer partido.

Pero hasta el momento, ha mantenido al inicialista Yordanis Samón, al designado Frederich Cepeda y a Yosvany Alarcón como receptor, en el tercer, cuarto y quinto turnos al bate, respectivamente.

Y ese trío de vital responsabilidad en el orden ofensivo, no ha respondido como se esperaba, al extremo de que Cepeda lleva de 9-1.

Hoy, en el primero de tres duelos contra Quebec, el Rey León podría darle la bola a su principal abridor, el granmense Lázaro Blanco, quien ya fue campeón en esa liga precisamente con los Capitales, o al villaclareño Freddy Asiel Álvarez, quienes aún no han salido a la grama.

Capitales de Quebec ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la actual temporada, con pésimo balance de ocho victorias y 19 derrotas.