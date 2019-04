Verde: No se batea por casualidad, sino por causalidad

Compartir :

La Habana, 5 abr (ACN) Durante la primera etapa de 21 días de entrenamiento en el estadio Latinoamericano, la preselección cubana de béisbol ha contado con el ex torpedero capitalino Rolando Verde como su principal preparador en el renglón de bateo.

El equipo nacional, con Rey Vicente Anglada al frente, partirá próximamente hacia México para trabajar en las condiciones de altura, a la cual no se asiste desde el año 1999. Cuba se prepara para intervenir este año en los Juegos Panamericanos de Lima y el Premier 12, en Sudcorea.

La escasa ofensiva ha sido el factor clave en los últimos fracasos del béisbol cubano en eventos internacionales. Y Verde, quien ayuda al grupo junto al ex jardinero artemiseño Luis Ignacio González, no quiere que esto vuelva a ocurrir en los torneos que se avecinan allende los mares.

He intentado enseñarle al grupo, especialmente a los más jóvenes, que no se batea por casualidad, sino por causalidad. No se trata de tirarle a la pelota por tirarle, sino que se debe seleccionar el envío bueno, comentó Verde en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Primeramente, hemos hecho hincapié en la mecánica del bateo, para solventar algunos problemas que hemos tenido en eventos anteriores, como ha sido no dejar pichear a los lanzadores, pues se le hace swing a lo primero que tiran y eso es fatal, aseveró el avezado preparador.

Después, nos dimos a la tarea de investigar las características de cada jugador: saber cuáles son sus potencialidades y debilidades y, a partir de ahí, crear un sistema acorde a las condiciones de cada uno de ellos, explicó.

En esa mecánica de bateo, incidimos reiteradamente en el trabajo fuerte con la cadera, porque da potencia en todos los deportes, no solo en pelota; además de entrenar el swing por dentro, que se usa mucho en la actualidad porque los lanzadores tiran muy pegado al home, aclaró Verde.

No obstante, en un poco tiempo de 21 días de entrenamiento, es muy difícil cambiar el bateo de algún pelotero, especialmente los de más experiencia, porque muchas veces tienen miedo de cambiar súbitamente lo que han hecho toda la vida y que no les salgan los resultados, acotó.

Verde comentó a la ACN que en esta preselección que se inició con 63 jugadores y ya anda por 65, existen muchachos jóvenes con mucho futuro, con reales condiciones para hacer integrar el equipo nacional a los próximos eventos internacionales.

Entre ellos citó al receptor avileño Alfredo Fadraga, los jardineros santiagueros Sergio Barthelemy y Yoelquis Guibert, así como al jardinero espirituano Geyser Cepeda y el jugador de cuadro cienfueguero, César Prieto, con muchas habilidades para jugar béisbol.