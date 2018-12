Erick Hernández y su récord, a pesar de las contracturas

Compartir :

La habana, 1 dic (ACN) A pesar de las contracturas sufridas, el cubano Erick Hernández impuso hoy otro récord mundial de dominio del balón, en la modalidad de solo con los pies y parado, en el lobby del hotel Copacavana, de esta capital.

Erick mantuvo a la pelota Telstar 18 durante cuatro horas, un minuto y 32 segundos sin que cayera al suelo, en un complicado intento que solventó gracias a su experiencia competitiva y decisión no defraudar a sus seguidores.

Me cansé y tuve contracturas, porque no contaba con el calor que había hoy. Estos días han estado fresco y ahora encontré mucha humedad, por lo que sudé mucho y eso me sacó un poco del libreto que tenía trazado, explicó Erick.

Al igual que había hecho en sus tres últimos intentos, el bien llamado Dominador capitalino se ató un kilogramo y medio de peso en los tobillos, para darle mayor complejidad y preponderancia a la prueba.

Esto nunca se había hecho y por eso estaba algo tenso; pero en los fuertes entrenamientos que había realizado lo había conseguido. Tuve que hacer muchos más movimientos, secarme el sudor, ingerir más líquido, comer demasiadas frutas y debí excederme mucho, lo cual me provocó esas contracturas, comentó.

En esta prueba, lo que más sufre es el cuello. El hecho de estar mirando hacia abajo el balón, y además, el peso adicional de un kilogramo y medio que nunca se ajusta bien al pie y siempre tiene algún movimiento, te complica el intento, aseveró el dominador habanero.

Para este récord, también corrí de cinco a siete kilómetros dos veces por semana, nunca dejé de hacer abdominales y, con muchas tandas, fortalecí los cuádriceps, trapecios y hombros, músculos muy importantes para conseguir el objetivo, sentenció Erick.

Según comentó Erick, para el venidero año 2019 tiene previsto intentar entre cuatro y cinco récords mundiales, pero siempre con peso en los tobillos.