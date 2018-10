Comienza hoy la pugna en los comodines beisboleros

Compartir :

La Habana, 14 oct (ACN) En busca de ubicarse entre los seis equipos que disputarán la segunda fase, cuatro conjuntos iniciarán hoy la etapa de comodines de la LVIII Serie Nacional de Béisbol.

Industriales, quinto lugar de la primera ronda, se trasladó hacia Güines para medirse a Mayabeque, ocupante del octavo puesto. En la subserie particular entre ambos en la clasificatoria, los Huracanes salieron airosos 2-1.

Si acudimos a los numeritos mostrados, podría decirse que este será un pareo entre el líder de bateo y el mejor de los 16 conjuntos en labores defensivas.

Los Leones, que pegaron 37 jonrones, promediaron para 318, y en sus filas enrolarán a Stayler Hernández, líder en carreras impulsadas en el torneo, con 47.

Mientras, los Huracanes, que apostarán al madero de Pedro León, máximo jonronero del torneo con 15, defendieron para una magistral cota de 982, en tanto los Azules capitalinos terminaron en el penúltimo lugar, con anémico promedio de 964.

En cuanto al picheo, no existe gran diferencia, pues los alumnos de Rey Vicente Anglada lo hicieron para cota de 4.51 carreras limpias por juego, que los ubica en el octavo puesto de la justa, mientras los chicos del mentor Vannoy Arado terminaron en el onceno lugar (4.69).

Hoy, los posibles lanzadores serían el experimentado Frank Monthiet y el joven de 22 años, Yadián Martínez.

Entretanto, Santiago de Cuba, dueño de la sexta plaza, visitará en el estadio José Antonio Huelga al elenco de Sancti Spíritus, ocupante de la séptima casilla. En la fase clasificatoria, los Gallos salieron airosos 2-1 en el duelo particular.

Los espirituanos del mentor José Raúl Delgado superan a las Avispas indómitas de Eriberto Rosales en dos de los tres renglones del juego, pues fueron segundos de la clasificatoria en picheo (3.77) y cuartos en defensa (975).

Y los santiagueros, que terminaron séptimos sobre la lomita (4.34), devinieron peor equipo en labores defensivas, con un pésimo promedio de 962.

Las Avispas muestran cota de 290 madero en ristre, para alcanzar el cuarto puesto, mientras que los Gallos le siguieron en ese aspecto al patentizar 286.

Por los santiagueros, hoy se presume la escalada al montículo de Alberto Bicet, máximo ganador de la justa con nueve éxitos, en tanto Yamichel Pérez sería el indicado para abrir por los espirituanos.

En este par de duelos de comodines, saldrá airoso el equipo que primero logre dos victorias. Así, avanzará a la segunda etapa junto a las escuadras de Ciego de Ávila, Holguín, Las Tunas y Villa Clara, que lograron sus boletos directos.