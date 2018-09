Leones y Tigres, abrazados en la cima beisbolera

Compartir :

La Habana, 25 sep (ACN) En un atractivo duelo que se decidió por la Regla Schiller, el equipo de Industriales derrotó este lunes 6-5 a Artemisa, e igualó con Ciego de Ávila en la cima de la LVIII Serie Nacional, que hoy cerrará sus duodécimas subseries.

En el estadio Latinoamericano, no bastaron los nueve capítulos oficiales y hubo que ir a extra innings, en los que tampoco hubo decisión en las entradas décima y oncena, por el buen trabajo de los relevistas José Pablo Cuesta, de los Leones, a la postre ganador, y el veterano de mil campañas José Ángel García.

Los Cazadores, que habían anotado cuatro carreras en el tercer rollo por jonrón con bases llenas de Jorge Alomá, no pudieron descifrar los envíos de Cuesta por encima de las noventa millas, en tanto los Leones, incapaces de batearle a García, decidieron el juego en la parte baja del duodécimo ante Raymel Pérez.

Con dos en bases, como indica la Regla Schiller, el mentor Rey Vicente Anglada trajo de emergente a Yamil Rivalta, quien tocó la bola y avanzó a los corredores. Luego, el también sustituto Javier Camero fue dominado y, con dos outs, llegó el hit de Wilfredo Aroche para decidir el cotejo.

Luego de este resultado, Industriales exhibe 22 victorias y 12 derrotas, para abrazarse en la cúspide con Ciego de Ávila, que cayó 1-0 ante Villa Clara, como visitante en el estadio Augusto César Sandino.

La carrera del triunfo de los Azucareros fue por jonrón del receptor Yulexis La Rosa, en el séptimo inning, ante los envíos del perdedor Dachel Duquezne, quien lanzó su segundo juego completo.

El éxito fue al aval de Pablo Guillén quien, en siete capítulos, limitó a tres hits el gasto ofensivo de los Leñadores, que no supieron aprovechar las siete bases por bolas que concedió el derecho de Santa Clara. Javier Mirabal se anotó su quinto punto por juego salvado, al lanzar dos innings inmaculados.

Además, Holguín se impuso 6-3 a Sancti Spíritus y se quedó a un juego de Leones y Tigres.

Asimismo, Las Tunas se deshizo 7-4 de Pinar del Río, Mayabeque venció 9-8 al conjunto de Santiago de Cuba, La Isla se impuso 5-2 a Cienfuegos, en tanto el monarca exponente Granma dispuso 3-2 del bronce nacional Matanzas y Camagüey 8-0 de Guantánamo.