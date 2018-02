Domina Santiago de Cuba contrarreloj de Clásico de Ciclismo

Compartir :

Bayamo, 17 feb (ACN) El equipo de Santiago de Cuba dominó la prueba contrarreloj por equipos, del Clásico Nacional de Ciclismo de Ruta, efectuada hoy entre los municipios granmenses de Cauto Cristo y Bayamo, con meta en la emblemática Plaza de la Patria, de la Ciudad Monumento Nacional.

Los santiagueros recorrieron los 32 kilómetros de esta cuarta etapa de la competencia con tiempo de 35 minutos, seis segundos y 41 centésimas, inalcanzables para La Habana y Holguín, ocupantes del segundo y el tercer lugares, respectivamente.

En verdad fue una carrera muy reñida, pues los capitalinos detuvieron los relojes en 35:12: 37 y los holguineros en 35: 42: 56.

Luego de esta jornada, las clasificaciones individuales no tuvieron cambios, y el artemiseño Yasmany Balmaseda continúa en la cima de la general individual, seguido por el santiaguero Pedro Portuondo, ganador del Clásico en el 2017.

Balmaseda es también el mejor escalador de montañas hasta el momento, mientras Onel Santaclara, de Guantánamo, es el líder en metas volantes, y Frank Consuegra, de Holguín, constituye el más sobresaliente entre los menores de 23 años de edad.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Balmaseda, quien en el 2017 fue el mejor en la montaña pero no logró buenos resultados en la general individual, expresó estar satisfecho con su rendimiento hasta el momento.

Cuando todavía estaba sobre la bicicleta, aseguró que su objetivo fundamental es no perder la camiseta de líder en toda la competencia y ubicarse entre los tres mejores en las metas de montañas.

Refirió que en el 2017 él tuvo algunas dificultades en las primeras etapas, por lo cual no tuvo opciones de luchar por el primer puesto al final, pero esta vez todo le está saliendo diferente para bien.

Elogió a Portuondo, su más cercano perseguidor, a quien calificó como un atleta fuerte y con mucha calidad, uno de sus principales rivales.

Según explicó, el equipo de Artemisa está en muy buena forma deportiva y luchará por terminar el certamen entre los tres mejores conjuntos.

Este clásico de ciclismo comenzó el día 14 del actual mes, cuando los participantes recorrieron 153 kilómetros entre Baracoa y la ciudad de Guantánamo, y terminará el próximo 25 en La Habana.

Mañana se efectuará la etapa más larga, con un recorrido de 206 kilómetros entre Bayamo y Camagüey.