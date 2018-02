Dominicana vence a Cuba y discutirá título ante Puerto Rico (+Fotos)

Compartir :



La Habana, 8 feb (ACN) Águilas Cibaeñas derrotó 7-4 a Alazanes de Granma y discutirá hoy el título de la Serie del Caribe de Béisbol ante Criollos de Caguas, en partido que tendrá lugar en el estadio Panamericano de la ciudad mexicana de Jalisco, Guadalajara.

Con este resultado, los Criollos quisqueyanos lograron este miércoles su segundo triunfo ante los Alazanes cubanos, pues en la etapa de preliminares los superaron 7-1.

Ahora el equipo de Cuba abrió el marcador con tres carreras en la parte baja del segundo inning, la primera impulsada por Frederich Cepeda, quien disparó triple y anotó la segunda por error en tiro a la antesala en la misma jugada.

La tercera la remolcó Raúl González con indiscutible que encontró en posición anotadora a Carlos Benítez, que llegó a segunda base por doble, ante los envíos del abridor de los Águilas dominicanos, Yunieski Maya, sustituido en esa misma entrada por Ulises Joaquín.

Maya fue maltratado, ya que aunque logró un ponche, permitió cuatro imparables, otorgó una base por bola, golpeó a un bateador y sus compañeros le cometieron dos errores.

Con esa ventaja, el lanzador cubano Lázaro Blanco continúo su trabajo más cómodo desde la lomita, luego de un comienzo complicado, pues le llenaron las bases con dos indiscutibles y una base por bola en la entrada inicial, pero después cerró con tres ponches consecutivos.

Ya en el sexto capítulo y con 106 lanzamientos –61 strikes-, a Blanco le anotaron dos, primero le pegaron triple y después jonrón, además de otorgar dos boletos, por lo que fue sustituido por Miguel Lahera, que logró el tercer out.

El descontrol de Lahera en el séptimo trajo a Raidel Martínez, quien tiró mal a primera con hombres en posiciones anotadoras y permitió la tercera carrera, a las que se sumaron dos por imparable, lo que provocó la entrada de Alain Sánchez y resolvió.

En lo adelante se complicó el partido para los cubanos, pues los dominicanos supieron aprovechar su ofensiva, primero ante los envíos de Sánchez, con dos carreras, a quien le siguió Yoanni Yera, que logró concluir la también sufrida octava entrada.

Seguidamente el veterano Cepeda descontó una por cuadrangular, demostrando una vez más su calidad, pero después fallaron Carlos Benítez, Juan Carlos Torriente y Raúl González –ponche-, en ese orden, frente al quinto de los seis relevistas utilizados por los quisqueyanos.

Yera retiró sin problemas el noveno, inning en el que Roel Santos llegó a primera base por error en tiro, pero fue cogido en increíble intento de robo, Yordan Manduley fue out, Gracial disparó imparable, y Alfredo Despaigne entregó el out 27.

República Dominicana cometió cuatro errores a la defensa y acumuló 10 indiscutibles, al igual que Cuba, que registró una pifia.

Ramón Ramírez fue el ganador del encuentro, perdió Miguel Lahera y Josh Judy se anotó juego salvado, con jonrones del dominicano Ronny Rodríguez y el cubano Cepeda.

Los Criollos de Puerto Rico, campeones defensores, consiguieron el boleto finalista este miércoles, al vencer 6-5 a Caribes de Anzoátegui, de Venezuela.

