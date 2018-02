Lázaro Blanco intentará conseguir boleto de Alazanes a la final (+Fotos)

Compartir :



Guadalajara, México, 7 feb (ACN) Lázaro Blanco Matos, considerado el mejor lanzador de Cuba, intentará derrotar hoy a las Águilas Cibaeñas, de República Dominicana, y conseguir el boleto para la discusión del título de la Serie del Caribe 2018, que se extenderá hasta el próximo día 8 en esta ciudad.

Seleccionado mejor pícher de la anterior temporada de la liga Canadiense-Americana (Can-Am) y campeón de ese torneo con los Capitales de Québec, el espigado atleta ya tiene una victoria en Guadalajara, conseguida sobre los Criollos de Caguas, con marcador de seis anotaciones a cuatro, el 2 del actual mes.

En esa ocasión, permitió dos anotaciones y cinco hits, incluidos un jonrón y un tubey, durante seis entradas completas, para conseguir su segundo éxito en la historia de este certamen, creado en 1949, pues en 2017 derrotó a los Tigres de Licey, de Dominicana.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Heriberto Suárez Milanés, sicólogo del elenco, resaltó que Blanco Matos es un excelente atleta por su calidad técnica, condiciones físicas y su fortaleza en la mente.

Él está muy bien, tranquilo y concentrado, es capaz de mantenerse calmado y enfocado, aunque las situaciones sean complejas, aseguró.

Oriundo del municipio granmense de Yara, el espigado deportista, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015), fue también el abridor de los Alazanes en la semifinal del 2017, cuando tuvo una gran labor, pero no pudo evitar la derrota de una carrera a cero ante las Águilas de Mexicali, de México.

De forma general, Blanco Matos ha trabajado durante 19 capítulos y un tercio en Series del Caribe, con apenas tres carreras limpias permitidas.

En la fase clasificatoria de la actual edición del torneo, las Águilas vencieron a los Alazanes siete anotaciones a una, cuando los cubanos ya tenían el pasaje a la siguiente fase y no utilizaron su mejor picheo.

La dirección de República Dominicana anunció para el partido de hoy a Yuniesqui Maya, pelotero de origen cubano, quien declaró a la prensa que no desea enfrentar al plantel cubano.

El desafío debe efectuarse a partir de las nueve de la noche de este miércoles, hora de Cuba, en el Estadio Panamericano de Guadalajara, casa del equipo Charros de Jalisco, de la liga invernal mexicana, el cual tiene capacidad para 16 mil aficionados.