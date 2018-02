Alazanes trotan en Guadalajara con el sabor de la clasificación(+Fotos y Audio)

Compartir :



Guadalajara, México, 4 feb (ACN) En un estadio completamente lleno, los Alazanes de Cuba remontaron en el marcador para conseguir su segundo éxito de la Serie del Caribe 2018, y sentir otra vez el sabor de la clasificación a la semifinal.

El lanzador abridor Yoanni Yera comenzó muy mal, y en el primer capítulo permitió tres hits, lo cual se combinó con dos robos de bases, un wild pitch y un boleto, para entusiasmo de los miles de aficionados en el estadio Charros de Jalisco, con capacidad para 16 mil personas, quienes soñaban con el éxito de su plantel, Tomateros de Culiacán.

Lo asombroso y muy favorable para los cubanos fue que, a pesar de todo eso, los mexicanos apenas lograron una anotación, en lo cual influyó un doble play salvador de la defensa de los Alazanes.

En el segundo inning, México amenazó otra vez y hasta llenó las bases, pero se quedó con las ganas de pisar el home plate.

Yera no estaba bien, lo sabía el público, los Tomateros y los propios Alazanes, y por la amplificación local lo repetían en forma de frase muy aplaudida, con lo cual intentaban desconcentrarlo más.

Resultó lamentable que en esos dos capítulos realizó 45 lanzamientos, permitió cuatro hits y regaló tres boletos, a lo cual se suma que no cuidó a los corredores, quienes robaron tres bases.

El tercer capítulo fue el mejor para él, cuando ponchó a dos bateadores, pero la aparente recuperación fue una especie de espejismo, y en el cuarto los dos primeros rivales le conectaron indiscutibles, debido a lo cual fue sustituido por Alaín Sánchez.

Sánchez, convertido en relevista, se encaramó en la lomita, y mantuvo en un puño a los mexicanos, pues apenas les permitió cuatro indiscutibles y una carrera en cinco innings de labor, antes de la entrada de Raidel Martínez en el noveno con un hombre en segunda base.

Luego del desafío, Sánchez declaró a la prensa que mezcló bien las rectas y rompimientos, pero lo fundamental fue su control, arma esencial para terminar con una sonrisa.

Con su acostumbrada tranquilidad, Martínez, oriundo de Pinar del Río, dominó a los tres últimos bateadores, y celebró junto a sus compañeros.

Con este éxito, los Alazanes aseguraron su boleto para la semifinal, lo cual logran por segunda ocasión consecutiva, pues en la edición anterior ganaron tres encuentros en la fase clasificatoria y perdieron uno.

Su primera victoria en la Serie del Caribe 2018 fue el viernes sobre los Caribes de Anzoátegui, de Venezuela, con marcador de seis a cuatro.



LO MEJOR DEL PARTIDO:

-El aporte ofensivo de Raúl González, quien logró hit, jonrón y fly de sacrificio, impulsó dos carrera y anotó igual cantidad.

-La paciencia y calidad de Frederich Cepeda, quien recibió tres boletos y disparó tubey para impulsar una carrera.

-El aporte de Roel Santos, a quien algunos aficionados ya llaman el avioncito por su velocidad en las bases.

-El coraje, concentración y calidad de Raidel Martínez,

convertido en un apagafuegos de altura, a pesar de su juventud.

-El alto nivel de la defensa, pues este fue el segundo partido sin errores, y hubo varias jugadas merecedoras de aplausos.



LO PEOR:

-La actuación de Yoanni Yera, líder en ponches propinados de la última temporada en Cuba, quien internacionalmente no acaba de motivar aplausos.

- Las bases robadas de los mexicanos, quienes no lo pensaban dos veces para salir hacia segunda, aunque estaba sobre el terreno el mejor receptor de Cuba a la defensa.

