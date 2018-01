Jugada a Jugada del Séptimo partido de la Final de la Serie Nacional de béisbol 57 (+ Fotos)(+ Videos)

Compartir :

Este domingo, la Agencia Cubana de Noticias dará cobertura jugada a jugada al séptimo partido de la final de la Serie Nacional de Béisbol entre los equipos de Granma y Las Tunas, a partir de las dos de la tarde.

Line Up: Alazanes de Granma

Roel Santos CF; Yordan Manduley SS; Guillermo Avilés 1B; Alfredo Despaigne LF; Carlos Benítez 2B; Lázaro Cedeño BD; Raúl González 3B; Yulexis La Rosa C; Yoelquis Céspedes RF; Alaín Sánchez P.

Line Up: Leñadores de Las Tunas

Yunieski Larduet CF; Jorge Yonson LF; Danel Castro BD; Yosvani Alarcón C; Alexander Ayala SS; Yunior Paumier 2B; Rafael Viñales 1B; Yordanis Alarcón 3B; Andrés Quiala RF; Yariel Rodríguez P.

Equip o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E Granma 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - 3 11 0 Las Tunas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 8 1

Parte baja de la novena entrada.



Hit al center de Larduet. Triple de Yonson que reduce la diferencia a dos carreras. Entra a trabajar Raidel Martínez y enfrenta a Danel Castro. Danel falla en elevado al derecho. Hit al izquierdo de Alarcón que trae la segunda y Las Tunas pierde por la mínima. Alarcón es sorprendido tratando de llegar a segunda. Ayala conecta hit al central y los Leñadores no se rinden. Paumier responde con otro cañonazo que recoge Roel en la pradera central. Magdiel Gómez corre por Paumier. Viñales eleva a manos de Céspedes y se acaba el campeonato. Granma repite y vuelve a ser Campeón de Cuba.







Parte alta de la novena entrada.



Hit al center de Céspedes. Se poncha Roel. Manduley recibe boleto. Avilés se poncha. Céspedes se estafa la antesala. Despaigne recibe transferencia y las bases están repletas de Alazanes. Se poncha Benítez y los Alazanes estan a una entrada de revalidar el título.



Parte baja de la octava entrada.



Viñales falla de tercera a primera. Yordanis Alarcón roletea por segunda. Foul fly a primera de Quiala.



Parte alta de la octava entrada.



Doble de Benítez al derecho. Entra a trabajar José Ángel García. Pelotazo a Cedeño. Foul fly de González a primera. La Rosa batea para doble play.



Parte baja de la séptima entrada.



Alarcón falla en línea a la antesala. Ayala roletea por el campo corto. Fly a lo corto del jardín derecho de Paumier cede el tercer out.



Parte alta de la séptima entrada.



Céspedes recibe ponche. Granados le repite la dosis a Roel. Boleto para Manduley. Hit al derecho de Avilés. Foul fly de Despaigne al catcher.



Parte baja de la sexta entrada.



Quiala falla en rolling a tercera. Larduet conecta sencilloa al central. Yonson roletea por el box y Alaín Sánchez fuerza a Larduet en segunda. Danel cede el tercer out en rodado a la antesala.



Parte alta de la sexta entrada.



Doble entre left y center de Despaigne. Hit al central de Benítez. Amenazan los Alazanes con corredores en las esquinas. Pelotazo para Cedeño y se llenan las bases sin out. Granados sustituye a Yariel Rodríguez. Fly de sacrificio de Raúl González, anota Despaigne y continúa la amenaza, ahora con hombres en las esquinas. Batea para doble play la Rosa y Diego Granados saca los tres outs; pero permite una carrera que irá a la cuenta de Yariel Rodríguez.







Parte baja de la quinta entrada.



Sale Paumier de camarero a primera. Falla Viñales de short a primera. Roletea por tercera Alarcón.



Parte alta de la quinta entrada.



Hit al jardín central de Céspedes. Toca la pelota Roel Santos y llega safe a primera. Wild pitch y avanzan los corredoresa segunda y tercera. Fly de sacrificio de Manduley y anota Céspedes. Cogido Santos en el intento de estafarse la tercera almohadilla. Rolling a primera de Avilés, que ha bajado en su rendimiento.



Parte baja de la cuarta entrada.



Danel se poncha. Arrastrdo por el short de Alarcón. Elevado al central de Ayala.



Parte alta de la cuarta entrada.



Roletea por tercera Despaigne. Fly al right de Benítez. Hit entre tercera y short de Cedeño. Línea de hit al center de Raúl González, se enreda Larduet y Cedeño se cuela en la antesala. Se roba segunda Raúl González. La Rosa roletea por el box, se va la entrada y Granma deja dos corredores en circulación.



Parte baja de la tercera entrada.



Fly al center de Yordanis Alarcón. Falla Quiala en roletazo a segunda. Línea de hit al derecho de Larduet. Sale Yonson en línea al central en una buena jugada defensiva de Roel Santos.



Parte alta de la tercera entrada.



Se poncha Roel. Rolling al box de Manduley. Avilés falla en rolling por primera.



Parte baja de la segunda entrada.



Alarcón es retirado de receptor a primera, luego de un machucón. Roletea por tercera Ayala y cede el segundo out del inning. Cañonazo de Paumier entre tercera y short. Viñales sale de segunda a primera.



Parte alta de la segunda entrada.



Foul fly a primera de Raúl González. La Rosa se toma ponche. Céspedes sale de pitcher a primera y se va el inning de uno, dos y tres.



Parte baja de la primera entrada.



Sánchez abre ponchando a Larduet. Sale Yonson en fly al izquierdo. Se poncha Danel.



Parte alta de la primera entrada.

Roel Santos es retirado de pitcher a primera. Hit al central de Manduley. Avilés saca un rolling por el short bueno para doble play; pero Ayala no se entiende con Paumier y solo pueden sacar out en primera. Boleto para Despaigne (Base por bolas número 14 que recibe en el play off). Hit al derecho de Benítez y anota Avilés la primera del choque. Falla Cedeño de segunda a primera.