Embeleso, barrida y ventaja de los Alazanes

Compartir :

Bayamo, 26 ene (ACN) Carlos Martí y sus monarcas exponentes Alazanes de Granma, continúan su embeleso con el gramado y los hinchas en el estadio Mártires de Barbados, de esta ciudad, al vencer hoy 11-5 a Las Tunas, en la final de la LVII Serie Nacional de Béisbol.

En su feudo, han signado ocho victorias consecutivas: dos contra Ciego de Ávila en la segunda fase de la temporada; tres ante Matanzas, en semifinales, y este trío frente a los Leñadores en la gran final, que les permiten tomar ventaja de 3-2 con la mira puesta en retener el cetro.

Los granmenses, que conectaron 13 hits, decidieron el juego en el tercer inning, en el cual marcaron siete carreras, al pegar cuatro imparables incluido jonrón con bases llenas de Raúl González, quien devino mejor bateador del partido al conectar de 4-4, con par de cuadrangulares, un doble y cinco remolques.

El cuadro anfitrión explotó al abridor Yoalkis Cruz, líder de la temporada en victorias (14) y se mostró efectivo madero en ristre ante cuatro relevistas. Los tuneros, que cometieron dos errores, trataron de remontar el pizarrón, pero el zurdo Ulfrido García se portó guapo sobre el box y salió de los aprietos.

No estuve en mi mejor noche, pero me enfoqué en sacar el primer out de cada inning, porque Las Tunas tiene buenos bateadores. Pero mi equipo me puso delante temprano en el marcador y pude hacer mi picheo, aseveró Ulfrido al finalizar el cotejo.

En causa perdida, a la ofensiva por los Leñadores destacó por el antesalista Yordanis Alarcón, quien se fue de 4-4, con doble y dos impulsadas.

Con esta barrida en su casa, los Alazanes partirán hacia el estadio tunero Julio Antonio Mella a buscar un triunfo en dos partidos. Mañana, para el sexto duelo, ningún mentor tenía, en horas de la noche de ayer, un abridor dispuesto.

Granma podría emplear a Leandro Martínez o Yanier González, en tanto Las Tunas deberá definirse por Vladimir Baños o Yariel Rodríguez.