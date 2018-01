Jugada a Jugada del Quinto partido de la Final de la Serie Nacional de béisbol 57 (+ Fotos)

Compartir :

Este jueves, la Agencia Cubana de Noticias dará cobertura jugada a jugada al quinto partido de la final de la Serie Nacional de Béisbol entre los equipos de Granma y Las Tunas, a partir de las siete de la noche.

Line Up: Leñadores de Las Tunas

Yunieski Larduet CF; Jorge Yonson LF; Danel Castro BD; Yosvani Alarcón C; Alexander Ayala SS; Yunior Paumier 2B; Rafael Viñales 1B; Yordanis Alarcón 3B; Andrés Quiala RF; Yoelkis Cruz P.

Line Up: Alazanes de Granma

Roel Santos CF; Yordan Manduley SS; Guillermo Avilés 1B; Alfredo Despaigne LF; Carlos Benítez 2B; Lázaro Cedeño BD; Raúl González 3B; Yulexis La Rosa C; Geydi Soler RF; Ulfrido García P.

Equip o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E Las Tunas 0 1 0 0 0 4 - - - - 5 12 2 Granma 1 0 7 0 1 0 - - - - 9 11 0

Parte baja de la sexta entrada.



Cohete al central de Avilés. Despaigne roletea por Ayala para doble play. Benítez cede el tercer out luego de una gran jugada de Ayala en el short stop.



Parte alta de la sexta entrada.



Yoelkis Céspedes entra por Geydi Soler. Hit de Ayala en batazo que detiene Ulfrido; pero no le da tiempo de sacar out. Paumier conecta cañonazo al central. Viñales falla en línea al derecho y Ayala se corre a la antesala. Alarcón conecta hit al central, entra la segunda carrera de los tuneros y se ubican corredores en las esquinas. Quiala recibe boleto y se llenan las bases. Luego de un parón por la lluvia César García entra a trabajar por Ulfrido García. Larduet conecta hit al jardín izquierdo y los Leñadores descuentan otras dos carreras y se ubican corredores en primera y segunda. Yonson recibe boleto y explota César García. Entra a trabajar Yosbel Zulueta contra Danel Castro con los ángulos congestionados. Danel conecta infield hit por el short stop y otra carrera más sube al marcador para las huestes de Pablo Civil. Yosvany Alarcón cede el segundo out luego de lucir ansioso en el home plate y poncharse. Ayala roletea por segunda y Zulueta retira un inning complicadísimo para los campeones nacionales.



Parte baja de la quinta entrda.



Batazo largo de Raúl González se lleva las cercas por la zona del leftcenter. La Rosa es retirado de tercera a primera. Geydi Soler sale en arrastrado por tercera. Roel saca rolling lento por el short, Ayala fildea en movimiento pero tira mal y Roel se pone a noventa pies del home. Carlos Pérez es el siguiente lanzador por los Leñadores. Manduley es retirado en fly al central.



Parte alta de la quinta entrada.



Larduet pega roletazo de hit al medio. Machucón por primera de Yonson y Larduet es forzado en segunda. Yonson queda con vida en primera, pues Ulfrido no hizo la asistencia. Danel Castro sale en elevado al center. Descolgado se poncha Yosvani Alarcón y se va la entrada.



Parte baja de la cuarta entrada.



Hit de Avilés entre tercera y short. Elevado al center de Alfredo Despaigne. Benítez es out en línea a tercera. Foul fly a tercera de Cedeño.



Parte alta de la cuarta entrada.



Paumier falla en elevado al guante de Despaigne. Viñales repite la dosis esta vez a manos de Soler. Yordanis Alarcón conecta doble entre left y center. Quiala cede el tercer out en foul fly a primera.



Parte baja de la tercera entrada.



Roel es transferido a la inicial. Roel se roba la intermedia fácilmente. Línea de hit al central de Manduley impulsa la ventaja para los Alazanes y con el tiro al plato el holguinero arriba a la intermedia. Explota Yoelkis Cruz y viene a trabajar el zurdo Yudier Rodríguez. Pelotazo para Avilés. Cañonazo al center de Despaigne. Anota Manduley y Avilés ancla en la antesala. Se va Yudier Rodríguez y lo sustituye Alejandro Meneses, quien relevó muy bien en su anterior salida. Cohete al derechoo de Benítez, anota Avilés y Despaigne llega a la tercera almohadilla. Pelotazo para Cedeño y las bases están llenas sin out. Jonrón con bases llenas de Raúl González pone el juego ocho por una. Ángel Sánchez entra por el relevista Alejandro Meneses. Llega el primer out del inning con fly al center de la Rosa. Soler es retirado de short a primera. Roel Santos da hit por primera y no lo pueden frenar en esta final. Termina la entrada tras roletazo duro por el box de Manduley.



Parte alta de la tercera entrada.



Yonson sale en rolling a segunda. Danel Castro recibe boleto. Alarcón roletea por la antesala y Danel es forzado en segunda, pero no hay tiempo para la doble matanza. Falla Ayala en batazo a lo profundo del derecho.



Parte baja de la segunda entrada.



Cohete al derecho de Raúl González. La Rosa falló los intentos de toque y es out por regla. Batea para doble play Gaydi Soler por el campo corto.



Parte alta de la segunda entrada.



Hit de Paumier por segunda, Benítez se esfuerza pero no puede capturar la bola. Llega a segunda Paumier por pass ball de la Rosa. Cañonazo al left field de Viñales, quien se cuela en segunda con el tiro a home de Despaigne que evita que Paumier doble por tercera. Infield hit por el short de Alarcón, anota el empate Alarcón y los Leñadores tiene hombres en las esquinas sin outs. Se poncha Quiala. Larduet también se toma ponche y la Rosa crea confusión en el infield al dirigirse al banco pensando que la entrada había acabado. Alarcón se va a robo y es out.



Parte baja de la primera entrada.



Hit al central de Roel Santos. Manduley sale en elevado al right field. Rolling al box de Avilés, sacan a Roel en segunda pero el tiro de Ayala a primera es malo y Avilés llega con vida a segunda. Despaigne recibe base intencional. Hit de Benítez pegado a la línea de tercera, anota Avilés la primera del choque y se mantienen hombres en primera y segunda. Civil sale a conversar con Yolekis Cruz. Cedeño cede el tercer out del inning en largo fly al derecho.



Parte alta de la primera entrada.

Larduet falla en rolling a segunda. Se poncha Yonson. Rolling de hit entre primera y segunda de Danel Castro. Hit al central de Alarcón, amenazan los Leñadores con dos outs y hombres en primera y segunda. Rolling al short de Ayala y fuerzan en segunda a Alarcón.