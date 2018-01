Las Tunas y el poder de sus refuerzos (+Fotos y Videos)

Compartir :

Las Tunas, 21 ene (ACN) Las Tunas le ganó el primer pulso al monarca exponente Granma, en la gran final de la LVII Serie Nacional de Béisbol, con evidente muestra del poder y las habilidades de sus jugadores refuerzos.

El béisbol es un deporte de conjunto que, en muchas ocasiones, necesita del aporte de las individualidades. Y en este éxito inicial de los Leñadores, las palmas para los refuerzos Yunior Paumier y José Ángel García.

Paumier, quien en la pasada temporada devino monarca nacional con los Alazanes, paró el graderío del estadio Julio Antonio Mella, con sus dos imparables, incluido un biangular y dos carreras impulsadas.



Muy contento con el aporte de hoy, pues contra los Industriales apenas me mostré en la semifinal y ahora tenía que mantener la confianza depositada en mí por el entrenador, quien siempre me dio aliento.

Me preparé bien para poder batearle a Lázaro Blanco, un pícher de muchos recursos, a quien le conecté dos hits. Me voy a seguir entregando como hice hoy porque también quiero salir campeón con Las Tunas, al igual que hice con los Alazanes, comentó Paumier a la Agencia Cubana de Noticias.

Mientras, José Ángel nunca dudó de poder hacer bien el trabajo cuando fue enviado a la lomita por Civil en relevo de Diego Granado.

El juego parecía fácil para nosotros, pero se fue cerrando y se puso reñido. Yo estaba preparado en el banco para salir a realizar mi trabajo, salí un poco antes de lo acostumbrado (octavo inning) y me compliqué en el octavo episodio, aseveró a la ACN el relevista artemiseño.

Se refería así a que, en ese inning, con dos hombres en base, debió enfrentar al refuerzo holguinero de los Alazanes, el jardinero Geydi Soler.

Contra él (Soler) me basé en la velocidad. Los bateadores anteriores me habían conectado la slider que se me quedaron en la zona alta y él estaba preparado para pegarle, sentenciò el conocido Barbero de Guanajay.