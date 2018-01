Casanova disertó y los Leones mordieron a Leñadores

Compartir :

La Habana, 13 ene (ACN) Aferrado a los potentes, movidos y certeros lanzamientos del refuerzo pinareño Erly Casanova, el equipo de Industriales derrotó hoy 4-2 a Las Tunas y, después de cinco partidos, se puso delante 3-2 en la semifinal de la LVII Serie Nacional de Béisbol.

En un abarrotado estadio Latinoamericano, la actuación de Erly frisó los límites de la excelencia, pues en ocho innings, no había permitido hit y, en apenas una ocasión, los poderosos Leñadores le habían sacado la pelota hacia los jardines.

Pablo Civil, mentor de los tuneros, le dio un vuelco casi total a su equipo en pos de buscar ofensiva. Quitó o reubicó a seis hombres de la alineación regular, entre ellos al líder de los bateadores Jorge Yhonson que, metido en un slump, lo sacó del segundo turno y lo bajó al sexto.

Además, Andrés Quiala dejó el noveno y hoy abrió como segundo bate, en tanto Rafael Viñales, líder impulsor de la justa, cayó del quinto al octavo puesto en la batería de los Leñadores.

Pero Casanova, concentrado sobre el montículo y con sus escabrosos envíos de tenedor –al llegar cerca del home, la pelota se cae-, especialmente ante los bateadores derechos, echó por tierra esa estrategia y apenas asimiló tres imparables, con siete ponches propinados.

Los Leones, que conectaron cuatro hits, marcaron dos carreras en el quinto inning, ante las ofertas del abridor y perdedor Yariel Rodríguez, al combinar tres hits, incluido el segundo jonrón de Alexander Malleta en esta semifinal.

Y clavaron la puntilla con otro par de anotaciones en el octavo capítulo, con un hit de Juan Carlos Torriente, boleto a Samón y, con Malleta en la caja de bateo, el relevista Yosimar Cousín lanza un disparo indetenible por el receptor Yosvany Alarcón, quien se demoró en buscar la pelota y Torriente le anotó desde segunda base.

A seguidas, Stayler Hernández remolcó a Samón con elevado de sacrificio.

Ese inning se extendió en demasía y, al parecer, se le enfrió un poco el brazo a Casanova, quien perdió el cero hit, cero carreras en el noveno, al permitir dobletes consecutivos de Yunior Paumier –primer imparable que le daban- y del emergente Leonis Figueredo.

Víctor Mesa, mánager de los Azules capitalinos, confió en su abridor y no lo extrajo del box. Y su decisión fue justa y fructífera, ya que el derecho pinareño dominó al emergente Yudier Rondón y a Yunieski Larduet, pero asimiló hit impulsor de Andrés Quiala y luego sacó el tercer out.

No me preocupó el hit de Paumier, porque tenía cuatro carreras a favor y lo importante era ganar el juego. Moví bien los picheos y le puse a la bola. Allá en Pinar del Río también me dan la pelota en los juegos decisivos y no me saca la bulla del público, comentó Casanova al finalizar el juego.

El sexto cotejo entre Leones y Leñadores se disputará el próximo martes en el estadio Julio Antonio Mella. A falta de dos juegos, con un triunfo, Industriales discutiría la final ante el monarca exponente Granma.