Alazanes reeditarán la final y Leones se adelantan

La Habana, 12 ene (ACN) Oportuno hit de Geydi Soler con bases llenas en la octava entrada, sentenció el triunfo del monarca exponente Granma por 4-2 ante Matanzas, en el quinto y último duelo de ese pareo semifinal, en la LVII Serie Nacional de Béisbol.

Con este éxito, el cuarto consecutivo ante los Cocodrilos, los Alazanes del mentor Carlos Martí se incluyeron en su segunda final al hilo en un clásico beisbolero cubano. En la pasada temporada, también eliminaron a Matanzas en semifinales.

Los Alazanes se adelantaron en el primer inning, apoyados en la velocidad de Roel Santos, quien recibió boleto, se robó segunda y tercera bases, y fue remolcado luego por elevado de Guillermo Avilés, frente a los envíos del zurdo Yoanni Yera, enrolado en un atractivo duelo con Ulfrido García.

Pero los yumurinos no se amilanaron y, en el principio del quinto episodio, se fueron delante 2-1 merced a jonrón de Eduardo Blanco con un corredor en circulación.

Así, la escena quedó lista para que en la parte baja de la séptima entrada, los actuales monarcas igualaran el pizarrón gracias a hit de Geydi Soler –fue el mejor bateador de los Alazanes- y otro sencillo propulsor de Lázaro Cedeño, líder jonronero del torneo, empuñando ahora como emergente.

A seguidas, Roel pegó hit, Miguel Lahera vino de relevo y cerró el puerto. Pero en el octavo abajo, el derecho artemiseño le dio boleto a Alfredo Despaigne y luego permitió hit de Carlos Benítez, conexión en la que cometió error el jardinero Blanco.

Con dos en bases y un out, Raúl González recibió pasaporte intencional, pero Soler echó abajo la estrategia del mánager Víctor Figueroa con su hit decisivo. Ganó el relevista Raidel Martínez.

Mientras, en el estadio Latinoamericano, los Industriales le hicieron un gran regalo al ex jardinero Carlos Tabares, en el día de su retiro oficial del deporte activo: vencieron 4-0 a Las Tunas y se adelantaron 2-1 en esta semifinal.

El triunfo de los Leones tiene dos nombres: el del lanzador zurdo y refuerzo artemiseño Misael Villa, quien no permitió carreras en 7.1 innings para acreditarse la victoria –su undécima de la justa-, así como Yordanis Samón que, en funciones de designado y quinto madero, pegó decisivo jonrón con dos en bases en el primer capítulo.