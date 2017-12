Resaltan logros deportivos de Cuba en el año 2017

Compartir :

La Habana, 29 dic (ACN) Antonio Becali, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), resaltó hoy en esta capital los logros de Cuba en esa esfera, no solo en el alto rendimiento, sino también en la actividad deportiva para todos.

En un encuentro con la prensa en la Finca La Trinidad, Becali hizo un resumen de lo sucedido en el año que está por terminar, en el que destacó la actuación de los cubanos en los distintos Campeonatos Mundiales, con la conquista de cinco medallas de oro, seis de plata y siete de bronce.

Al respecto ponderó el desempeño de los representantes de Cuba en la cita del orbe de boxeo que acogió Hamburgo, Alemania, donde incluyeron a siete púgiles en la final, y de ellos cinco subieron a lo más alto del podio de premiaciones.

Igualmente mencionó a otros deportes con resultados sobresalientes en 2017, entre los que se encuentra el canotaje con dos preseas de plata en su certamen universal, el remo con un metal plateado a ese nivel, la lucha (tres bronces mundiales) y el voleibol.

Relacionado con esa última disciplina, resaltó las dos medallas conseguidas por el equipo varonil en los Campeonatos del Mundo de la categoría sub 21 y sub 23 años, al ubicarse en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En otro momento de su intervención, el titular del INDER confirmó que ya Cuba cuenta con 368 atletas clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, aunque la aspiración es asistir a ese evento con una delegación en torno a los 500 deportistas, expresó.

También explicó que un objetivo fundamental que se logró este año es seguir promoviendo la cultura física y el deporte en busca de una mayor calidad de vida de las personas, mediante la recreación y la práctica de juegos tradicionales, lo mismo en las ciudades que en las zonas montañosas.

Por último, destacó lo mucho que se ha avanzado en la recuperación de varias instalaciones deportivas, algunas de ellas terminadas con alto nivel de calidad, como el Complejo de Piscinas Baraguá, la Escuela Nacional de Velas y el Gimnasio de fuerza para los integrantes de la preselección cubana de atletismo.