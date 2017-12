Lázaro Blanco dará todo por victoria de Granma en la semifinal

Compartir :

Bayamo, 26 dic (ACN) Lázaro Blanco Matos, considerado el mejor lanzador cubano de la actualidad y principal carta de triunfo de los Alazanes de Grama, manifestó en esta ciudad que hará su mayor esfuerzo para contribuir a la primera victoria de ese elenco frente a los Cocodrilos de Matanzas.

Luego de llegar a Bayamo este lunes, el sobresaliente atleta, Jugador Más Valioso de la anterior Serie Nacional de Béisbol (SNB), declaró a la prensa que lograr el éxito en el primer desafío de la semifinal, planificado para el próximo cuatro de enero, será fundamental en las aspiraciones de ambos conjuntos.

Oriundo del municipio de Yara y campeón de la temporada más reciente de la liga Canadiense-Americana (Can-Am) con los Capitales de Québec, Blanco Matos agregó que siempre sale al terreno a darlo todo para contribuir a la sonrisa de su equipo.

Luego de su participación en la Can-Am, en la cual fue seleccionado el mejor lanzador y lideró el departamento de promedio de carreras limpias, el espigado deportista se incorporó a los Alazanes y aportó siete triunfos en la segunda fase de la SNB, importantes para obtener el boleto al play off.

En la etapa clasificatoria de la actual SNB, Blanco Matos no consiguió éxitos sobre Matanzas, y sufrió una derrota, con marcador final de seis anotaciones a cuatro, en desafío efectuado el día seis del presente mes, cuando trabajó durante seis entradas y un tercio, con nueve hits y seis carreras permitidas.

Lázaro Cedeño, líder en jonrones de la campaña, declaró que en el play off también tratará de ayudar al plantel lo más posible en el propósito de retener el título.

Por segundo año consecutivo, Alazanes y Cocodrilos se enfrentarán en semifinales de la SNB, y los dos primeros desafíos se deben realizar en el estadio matancero Victoria de Girón.

La vez anterior, los granmenses consiguieron el éxito en cuatro de los siete encuentros realizados, para acceder a la discusión del trofeo frente a los Tigres de Ciego de Ávila.