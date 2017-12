Jorge Niebla, feliz por ser Mejor Árbitro de Cuba (+Fotos y Audio)

Compartir :



La Habana, 24 dic (ACN) Por su excelente actuación y seguridad en las decisiones detrás del home, el mayabequense Jorge Miguel Niebla fue seleccionado como Mejor Árbitro Internacional del deporte cubano en al año 2017.

En este año que expira, Niebla fue escogido mejor árbitro de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, además de ser el más destacado de la pasada LVI Serie Nacional de Béisbol y del Campeonato Mundial sub 18.

Este premio es un compromiso muy grande para mí y mis compañeros, porque hacía mucho tiempo que un árbitro de béisbol no disfrutaba de ese reconocimiento, explicó Niebla a la Agencia Cubana de Noticias.

Igualmente, este avezado hombre encargado de hacer justicia detrás del plato, sumó sobresalientes logros en eventos como el torneo Pre-Clásico y la Liga Canadiense-Americana (Can-Am) en la cual intervino una selección nacional cubana.

Este de hoy es el reconocimiento más grande que he recibido en tantos años de labor. Comencé en 2007 como árbitro suplente en la federación cubana y en eventos internacionales me inicié en la Serie del Caribe de 2015, comentó Niebla a la ACN.

El destacado árbitro comentó además que se siente muy feliz por haber intervenido en el torneo Pre-Clásico 2016, en Canadá, y como árbitro principal en la final del Mundial sub 18, lo cual le ha sido muy positivo para esta importante selección.

Sobre el actual estado del arbitraje cubano de béisbol, Niebla enfatizó que se intenta buscar un trabajo unificado, y que existen buenas perspectivas en todas las provincias.

Este play off que se iniciará el venidero cuatro de enero será un gran reto para nosotros, porque será muy competitivo y habrá que realizar un trabajo muy arduo y cuidadoso para no fallar en nuestras decisiones, aseveró Niebla.