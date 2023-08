Pierde Cuba ante Colombia en Copa Panamericana de Voleibol (m)

La Habana, 17 ago (ACN) El equipo masculino de voleibol de Cuba perdió hoy en tres sets ante Colombia, en la primera jornada de la XVI Copa Panamericana, certamen que concluirá este domingo en la Arena Astros de Guadalajara, México, donde hoy topará con Perú.

Según el sitio www.norceca.net, los cubanos cayeron 24-26, 17-25 y 20-25 en una hora y 20 minutos de accionar sobre la cancha del Complejo Polideportivo Avila Camacho del CODE Jalisco, donde entregaron 30 puntos por errores propios por 18 sus rivales.

Las estadísticas oficiales del encuentro del grupo C reflejan también mejor desempeño de la selección colombiana en el ataque, 35 tantos por 33 y el bloqueo (9-6), mientras que se quedaron por debajo en el servicio (2-4).

Los máximos anotadores del desafío fueron el cubano Julio César Cárdenas, quien acumuló 11 puntos, nueve en el ataque, uno en el bloqueo y otro en el servicio, y los colombianos Agamez Liberman (11/11-0-0) y Leandro Mejías (11/8-3-0).

Por Colombia también sobresalió Andrés Felipe Piza (10/6-4-0), quien completó el cuarteto de jugadores con dobles dígitos.

Luego de finalizado en partido, Mario Izquierdo, entrenador de Cuba explicó “la recepción estuvo muy mal y las puntas no supieron resolver en algunos momentos. Colombia se plantó bien con el saque y no supimos darle respuesta a ese elemento técnico que nos afectó. Nuestro complejo dos no funcionó y muchos errores de nuestro saque”.

El capital del equipo cubano Adrian Chirino declaró “este es el primer partido como grupo que llevamos en estos meses. El equipo de Colombia tiene buenos jugadores y salió a plantear su juego y nosotros no pudimos acomodarnos, pero es una experiencia más para nosotros. Cometimos muchos errores y a medida que avance la competencia iremos mejorando”.

En otros resultados de este martes, México dispuso 3-2 (23-25, 25-10, 25-15, 30-32 y 15-10) de Perú, en el apartado C, Estados Unidos venció 3-0 (26-24, 25-13 y 25-23) a Puerto Rico, en el A, y Brasil aventajó 3-0 (25-17, 25-17 y 25-17) a República Dominicana, en el B.

El programa de este miércoles presenta los partidos Chile-Estados (A), Canadá-Brasil (B) y Perú-Cuba, y Colombia-México (C).

Los dos planteles ganadores de grupos de mayor ranking avanzarán obtendrán directo a las semifinales del sábado y el tercero del ranking junto a los segundos lugares de cada segmento disputará la ronda de cuartos de final del viernes.

Para el domingo está prevista efectuarse la discusión de las medallas de la Copa, certamen que forma parte del sistema de clasificación a los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.