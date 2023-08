He mejorado mucho la zona de strike, dice cerrador habanero

Las Tunas, 5 ago (ACN) Sin lugar a dudas, el cerrador Juan Xavier Peñalver ha sido figura clave en el staff de picheo de los Industriales de La Habana, que este sábado iniciarán contra los anfitriones y favoritos Leñadores de Las Tunas, la discusión del título en la LXII Serie Nacional de Béisbol.

Me preparé muy bien antes de iniciarse la campaña, no solo desde el punto de vista técnico sino también físico, un aspecto que trabajamos todos los lanzadores con un excelente preparador. He estado estable en el peso y eso me ha ayudado mucho en mis resultados, comentó Peñalver en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

El espigado diestro capitalino, a quien se le han marcado envíos sostenidos por encima de las 90 millas en el noveno inning, tuvo palabras de elogio para su entrenador Javier Gálvez, en especial por su apoyo en la mejoría del control, aspecto del cual adolecía en campañas anteriores.

He mejorado mucho con sus indicaciones, principalmente en el tema de la mecánica de picheo tan fundamental para dar strike. Con él estoy enfrascado en un trabajo muy serio para lanzar hacia la punta de la zona de strike, que la tengo más mejorada y los bateadores me conectan menos, expresó el cerrador que en la actual temporada ha firmado la interesante cota de 15 salvamentos.

Tanto Gálvez como mi otro entrenador de picheo José Elosegui me han aportado muchos conocimientos, especialmente en el tema de saber combinar los lanzamientos y no aferrarme a la recta dura, acotó.

Peñalver también comentó que cuando empezó en el béisbol en la categoría 11-12 años lo hizo como abridor, y que en las series provinciales siempre abría partidos. Pero reconoce la importancia de su actual faena como "matador" del juego y se siente muy bien con estas funciones.

En el noveno hay que ir bien fuerte al montículo porque ahí se deciden los juegos de pelota que van con estrecho margen. Busco lanzar para zonas difíciles de batear y eso también es fruto de la buena comunicación que tengo con mis dos receptores, Oscar Valdés y Héctor Ponce.

Peñalver finalizó con una exhortación a los seguidores de Industriales a que les sigan apoyando ahora en esta final contra Las Tunas.

Todo el cuerpo de picheo es consciente de sus respectivas funciones. Las Tunas es un excelente equipo y no podemos fallar. Pero Industriales se lleva el campeonato, expresó.