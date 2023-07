Béisbol: Avispas pican a Leones en el Coloso del Cerro

La Habana, 28 jul (ACN) Con sólida faena monticular de Wilber Reyna, el equipo de Santiago de Cuba venció hoy 7-4 a Industriales y así menguó su desventaja en la semifinal de la LXII Serie Nacional de Béisbol.

Este triunfo de las visitantes Avispas ante más de 45 mil aficionados en el Coloso del Cerro les permite no solo reducir a un juego (2-3) la diferencia ante los Leones de la capital, sino también retornar a su estadio Guillermón Moncada para decidir al finalista.

La tropa del mentor debutante Eddy Cajigal se apoyó en el trabajo de Reyna, cuyos lanzamientos bajos combinados con una letal slider le permitieron sortear positivamente 7.1 entradas sin conceder base por bolas y al compás de siete jits, tres de esos salidos del madero del veterano de mil campañas Juan Carlos Torriente.

El trabajo del derecho de Palma fue tan exquisto, que a la peligrosa tanda azul de tercero, cuarto, quinto y sexto bates la maniató totalmente pues se fueron de 14-0.

Traté siempre de sacar el primer out y me preocupé de hombres de fuerza como Yasmani Tomás y Yasiel Santoya, así como del segundo bate Juan Carlos Torriente a quien sí no pude denominar y me conectó con facilidad. Si empatamos en el sexto juego, estoy listo para tirar el séptimo y decisivo en Santiago, comentó Reyna en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Al bate por las Avispas destacó el hombre proa y bateador designado José Luis Gutiérrez, quien se fue de 6-3 y remolcó una carrera.

En este partido, Santiago de Cuba le rompió el invicto de la temporada al joven de 19 años Orlando Perdomo, quien quedó en 10, pues cargó con la derrota al permitir siete jits y tres carreras limpias en 4.1 entradas como relevista.

Con el pareo a favor de Industriales (3-2), habrá traslado para el estadio santiaguero Guillermón Moncada. El sexto juego se disputará el próximo lunes.

Este sábado se desarrollará el sexto compromiso en la otra semifinal, trasladada hacia el estadio tunero Julio Antonio Mella, la cual marcha 3-2 favorable a los Leñadores locales contra el visitante subcampeón nacional Matanzas.