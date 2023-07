Omara Durand, campeona de los 100 m en Mundial de Paratletismo

La Habana, 15 jul (ACN) La estelar velocista cubana Omara Durand se convirtió hoy en campeona de los 100 metros (m), categoría T12 (débiles visuales profundos), en el Mundial de Paratletismo con sede en París, Francia, donde alcanzó su segunda medalla de oro.

Lea. Cuba, líder-invicta de fase preliminar de Copa de Voleibol

Durand, plusmarquista universal de los 100, 200 y 400 m, y ganadora de ocho preseas doradas en Juegos Paralímpicos, junto a su guía Yuniol Kindelán ganó el hectómetro con tiempo de 11.62 segundos (s), que constituye su mejor marca de la presente temporada.

Con ese resultado en el estadio Charléty, la reina de la velocidad aumentó a 13 su cosecha de títulos en esos escenarios y todavía le falta por competir en los 200 m.

Omara IMPARABLE!



🇨🇺Omara Durand and her guide Yuniol Kindelan take one more title at #PARIS23.



⏱️ 11.62 in the women’s 100m T12.#PARIS23 @Paralympics @wpaparis23 pic.twitter.com/1fjON5UaEg