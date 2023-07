Marys Patterson: el oro se tenía que quedar en Cuba (+Fotos)

San Salvador, El Salvador, 6 jul (ACN) No podía dejar que el título fuera para otro país, sobre todo cuando ya estuvo en Cuba, aseguró Marys Patterson luego de coronarse en el heptatlón de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tenía que quedarse con nosotros, sentenció la habanera de 22 años de edad que asumió el liderazgo de la competencia luego de que su coterránea Adriana Rodríguez, favorita en el evento, se lesionara y no pudiera continuar.

Esta medalla también se la dedico a ella, uno de mis apoyos para buscar este resultado, que era para Cuba; y ella no pudo, aseveró.

Hace cinco años, en la edición de Barranquilla, la mayor de las Antillas se agenció el metal áureo por intermedio de Yorgelis Rodríguez, quien aún conserva el récord centrocaribeño con seis mil 436 puntos.

Ahora, Marys totalizó cinco mil 978, para dejar en segundo puesto a la colombiana Martha Araújo (cinco mil 960) y a la puertorriqueña Alysbeth Félix (cinco mil 860), en el tercero.

Fue una competencia difícil no por las marcas, sino por la experiencia; de ahí que fue muy estratégica, sentenció quien debutó en estas lides.

No obstante, la disfruté al máximo; no me salieron algunos eventos como hubiera querido pero vi que tenía posibilidades a pesar de lo que le pasó a mi compañera de equipo, explicó la monarca de los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali, Colombia.

Patterson tuvo su mejor desempeño en el salto de altura, la jabalina, los 200 metros y los 800, esta última prueba, todo un cierre espectacular para que sellara su triunfo.

Este jueves el atletismo, en su penúltima jornada, aportó a Cuba dos preseas de cada color.