Leyanis Pérez: 14.98, y sin límites

San Salvador, El Salvador, 6 jul (ACN) Con el público del estadio nacional Jorge “El Mágico” González y la estelar Yulimar Rojas en contra- pero las ganas a su favor- la triplista cubana Leyanis Pérez volvió a superarse.

El recinto era un "hervidero" de amantes del llamado deporte rey, ansiosos por no perder un instante de la competencia- espectáculo que la venezolana protagonizaba la noche de este miércoles; y la pinareña de 21 años estaba allí, grande como su rival, librando una batalla consigo misma.

Así ha sido en los últimos tiempos y basta conversar unos minutos para entender su disciplina y exigencia, sin dudas las claves de su éxito.

Cuando en el segundo salto Leyanis llegó hasta los 14.94 metros (m) se veía feliz porque había sobrepasado en siete centímetros su cota personal; mas no le bastó y en el quinto intento “voló” hasta los 14.98, ambos suficientes para llevarse a casa la medalla de plata.

Fue una magnífica competencia, estoy contenta por haber superado dos veces mi marca; eso me impulsa a seguir mejorando, aseveró a la prensa con una sonrisa dibujada en su rostro quien debuta en esta justa multideportiva regional.

Por poco llego a los 15 metros, pero hubo una imprecisión en la carrera, alargué mucho el último paso; de ahí que tengo que seguir trabajando en algunos elementos técnicos porque ya estoy cerca de lo que en verdad quiero, comentó.

No me estaba empujando al principio, hablé con mi entrenador y decidimos que le entrara más duro al volante; y por eso salió el 14.98 que no sé cómo explicar, aseveró consternada como quien no sabe hasta dónde es capaz.

Me siento en muy buenas condiciones y habrá Leyanis para rato, sentenció quien el lunes en la prueba de salto de longitud también venció su registro, con 6.64 m, y terminó segunda.

Yulimar mereció el oro con espectacular 15.16 metros, conseguido en su primer salto, y récord centroamericano incluido.

La también pinareña Liadagmis Povea alcanzó en el certamen su mejor marca de la temporada (14.85 m), tras una lesión, y se colgó el bronce.

Vine con dos centímetros menos y a probarme, a mi prueba de fuego, afirmó; y con la presencia de Yulimar siempre es mayor la adrenalina y sales en busca de un resultado.