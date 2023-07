Clavadista Anisley García: la medalla esperada (+Fotos)

San Salvador, El Salvador, 5 jul (ACN) Luego de colgarse tres medallas en el torneo de clavados de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la cubana Anisley García ansiaba un oro, que llegó hoy en la plataforma, donde ya había saboreado el triunfo hace cinco años.

Inmensa lució la habanera a 10 metros, una competencia en la que un fallo en el tercer salto no le impidió colgarse el metal áureo en el complejo deportivo El Polvorín, de San Salvador.

No tuve una presentación espectacular pero pude reponerme, una de las cosas que trabajo constantemente con mi entrenadora y que en otras competencias no hubiera podido superar, aseveró aún con los ojos humedecidos.

Me sentía presionada no por el hecho de ser la campeona centroamericana en Barranquilla, sino por llevar tres medallas a mi cuenta y no tener oro, precisó la Tuti, como la conoce toda Cuba.

Estuve muy cerca de la corona en los tres metros sincronizados, y ahora sabíamos que no era imposible el título, añadió.

Con 297.35 puntos Anisley se mantuvo en la disputa ante la puertorriqueña Maycey Vieta, merecedora del bronce (272.00); en tanto la mexicana Viviana del Ángel (275.40) se agenció la plata en la última ronda de saltos.

Desde que llegué a esta piscina los saltos de espalda han sido lo mejor que he hecho, sentenció, y los de hoy me salvaron la competencia.

El clavados tiene que seguir creciendo, mis compañeros y yo continuaremos esforzándonos y hasta las Olimpiadas no paramos, remarcó la atleta de 21 años.

Aquí mejoramos los aproximados, incluso en la plataforma estaba pronosticado un bronce, que yo lo veía asequible; ya el oro sí era más difícil pero se me dio la competencia, apuntó.

Hasta la fecha, Cuba acumula un título, dos preseas de plata e igual cantidad de bronces en la disciplina, resultado con el que ya superó la actuación de Barranquilla.