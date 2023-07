Leyanis Pérez, una constante prueba contra sí misma

San Salvador, El Salvador, 4 jul (ACN) La cubana Leyanis Pérez asegura que el salto de longitud no es su “fuerte”, que le gusta por la semejanza con el triple y lo entrena poco.

Sin embargo, en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González, de San Salvador, dio una muestra de constante progresión este lunes, en el comienzo del torneo de atletismo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Este año la pinareña había superado su cota personal en esa prueba al estirarse hasta los 6.52 metros (m); y en la cita multideportiva regional la rebasó con 6.64 m, aunque el salto de un centímetro más le dio la medalla de plata pero tenía mucho viento a su favor.

Vine a competir, a mejorar mi marca y estoy satisfecha con eso, aseveró a la prensa Leyanis, de 21 años, debutante en la justa centrocaribeña y feliz por su presea.

Fue una competencia muy bonita y no podía esperar más porque el salto largo prácticamente no lo entreno, confesó.

Para mi superación- sonríe- la clave radica en entrenar todos los días, tener en la mente que hay que hacer lo que uno sabe y con eso ayudo a mi familia; una de mis motivaciones en cada evento, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias.

Sobre el triple salto, este miércoles, y la rivalidad con la monarca olímpica y mundial Yulimar Rojas refirió que se siente preparada, en las mejores condiciones y espera que todo salga bien.

No me presiona su presencia, siempre he sabido controlar las emociones y el impulso; y mucho más el prearranque, acotó.

Si pienso que ella es la campeona me cohíbo y no doy lo mejor de mí; porque estoy haciendo una competencia conmigo misma, que es lo principal, imponiéndome cada día para seguir mejorando mi marca personal, sentenció.

Y si logro hacerlo no se sabe qué puede pasar, comentó Pérez.

Lea aquí: Cuba con tres platas y un bronce en atletismo centrocaribeño

El salto largo fue dominado por la colombiana Natalia Linares con 6.86 metros y registro para los Juegos; en tanto la puertorriqueña Alysbeth Felix (6.44) completó el podio.

Adriana Rodríguez, la otra representante de la mayor de las Antillas en esa prueba, quedó quinta con 6.38 m.