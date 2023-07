Libristas cubanos, juventud y experiencia en cierre de lujo

San Salvador, El Salvador, 2 jul (ACN) Los libristas cubanos dieron un cierre de lujo a la lucha de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, una actuación que tuvo como protagonistas a atletas jóvenes y experimentados, todos decididos a aportar medallas a la delegación de la mayor de las Antillas.

En la Cuna de “El Mágico”, en esta ciudad, se entonaron las notas del Himno Nacional de Cuba en cuatro ocasiones, y con ellas, la satisfacción de cumplir los objetivos pre competencia.

Osmany Diversent, de la división de los 57 kilogramos (kg), fue uno de los coronados este sábado, en una competencia que consideró fuerte y culminó 7-6 ante el dominicano Juan Ramírez, plata en Barranquilla 2018.

Fue un medidor para seguir preparándome y mejorar determinados aspectos con vistas a otros eventos, explicó a la prensa el atleta de 21 años de edad, uno de los bisoños del elenco.

El combate final estuvo cerrado y en un descuido el rival me rompió la nariz; pero eso no constituyó un problema para seguir luchando, porque ha sido mucho el sacrificio para rendirme por una “partidita”, dijo el titular de los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Con su triunfo 8-6 frente al costarricense Maxwell Lacey, Arturo Silot (97 kg) aportó el título número 15 de la lucha cubana, “un deporte que siempre lo ha dado todo”, aseveró.

Esta fue una buena competencia desde el primer combate, tuve tres peleas difíciles y no esperaba tanta resistencia en la final; pero no me confié, explicó.

Su primera medalla en esta, la justa multidisciplinaria regional más antigua del mundo, llegó para impulsarlo de cara a compromisos futuros.

Tenemos el Campeonato Mundial en septiembre, clasificatorio olímpico, y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a finales de año, y en ambos tengo grandes aspiraciones, confesó el santiaguero de 22 años.

Para Alejandro Valdés, monarca de los 65 kilogramos, su tercera presea en Juegos Centroamericanos y del Caribe confirma que la preparación ha sido efectiva.

En el área hay un nivel bastante alto, por eso tuve que enfocarme en el entrenamiento; fue una pelea a la que había que darle el 150 por ciento de atención, precisó el campeón panamericano de Lima 2019 y medallista de bronce mundial.

Disfruto mucho cada victoria y no me doy por vencido a pesar de las adversidades, señaló el gladiador de 34 años que se impuso por superioridad técnica.

Somos exigentes con nuestros atletas, queríamos alcanzar todas las medallas de oro pero el resto de los deportistas también se prepara, sentenció Julio Mendieta, jefe de entrenadores.

Tuvimos dos atletas que se colgaron el bronce (Franklin Marén e Ibrahim Torres), lucharon contra figuras de calidad en peleas que se pueden ganar o perder; pero estamos muy contentos con la actuación, dijo.

Sobre los torneos venideros, aseguró que los seis gladiadores son los mejores dentro del equipo nacional, aunque pudieran incluir a una figura joven en los 74 kilogramos para darle alguna participación.

La lucha cubana finalizó su actuación en San Salvador con 15 cetros y tres medallas de bronce, resultado con el que superaron la actuación de las últimas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, incluida la de Barranquilla 2018, cuando lograron balance de 13-2-3.