San Salvador 2023: Diorges Escobar sigue soñando

San Salvador, El Salvador, 29 jun (ACN) Casi sin asimilar los dos oros y la plata colgados en su cuello en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, el gimnasta cubano Diorges Escobar sigue soñando en grande.

Ahora voy a prepararme con vistas al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Bélgica 2023, en el mes de septiembre, para ver si logro la clasificación olímpica y otra medalla en la barra fija, aseguró a la prensa luego de agenciarse el cetro en ese aparato en la justa multideportiva con sede en San Salvador.

Con la misma timidez que durante estos días ha tenido que “darle el frente” a reporteros de la región, Diorges explica que la competencia en el complejo deportivo Merliot no fue fácil.

Los rivales también luchaban por este oro y se me presentó la posibilidad por las notas de calificación, que no eran tan altas y en otras competencias las he enfrentado superiores, aseveró el dueño de los dos cetros de la gimnasia artística cubana en esta lid.

No puedo decir que me confié, pero sabía que podía ganar el título, apuntó quien ya había escalado la cima del podio de premiaciones en el all around individual masculino y disfrutado la plata por equipos en esa modalidad.

Me preparé mucho para ganar en la barra, y aquí está el resultado, precisó el espirituano de 20 años de edad, único cubano clasificado a la cita del orbe.

Diorges se impuso con 13.800 puntos y fue escoltado por Audrys Nin (13.100), de República Dominicana, y el puertorriqueño Andrés Pérez (12.850).

Sus coequiperos Pablo Pozo y Yohendry Villaverde se vistieron de plateado en las barras paralelas y el caballo de salto, respectivamente.

Este elenco joven seguirá adelante y en los Juegos Panamericanos daremos lo mejor de nosotros, precisó Pozo, feliz por su presea.

Villaverde, por su parte, siente que pudo hacer más porque "se ha trabajado para eso".

La gimnasia artística cubana cerró su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con saldo de dos metales áureos y cuatro de plata, todos a la cuenta de los hombres, resultado que otra vez apunta las miradas hacia la mayor de las Antillas.

Los muchachos lo hicieron bien en San Salvador y estoy satisfecho; aunque se pudo hacer más en los aparatos, valoró Esequiel Varela, entrenador principal .

Se sobrecumplieron las expectativas y era necesario este resultado pues para muchos ya no existía la gimnasia en Cuba, dijo.

Mucho más porque la preparación ha sido discreta en nuestro país, no hemos podido salir mucho a entrenamientos con otros países y hemos participado directamente en los eventos más importantes, remarcó.