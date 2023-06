Laina Pérez y Jorge Grau: siempre queremos más (+Fotos)

San Salvador, El Salvador, 28 jun (ACN) Siempre queremos más, aseguraron hoy los cubanos Laina Pérez y Jorge Grau tras ganar la medalla de bronce en la pistola de aire a 10 metros por equipos mixtos, certamen en el que aspiraban a un mejor resultado.

La presión que se vive aquí es grande y en el mixto siempre tengo esa espinita “clavada”, pues lo que buscas en el evento no es solo para ti; y me duele que mi compañero no pueda lograr su resultado por una tirada mía, apuntó Laina a la prensa.

Por sus resultados en preliminares la dupla discutió el bronce con los colombianos Juana Rueda y Juan Sebastián Rivera, un enfrentamiento en el que se vieron más calmados y dominaron con puntuación 16-8.

No siempre se logra lo que uno quiere y en verdad este no ha sido mi mejor evento en el aire; eso me lo llevo de tarea para la casa, en Cuba, puntualizó Laina, monarca de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El área se ha superado muchísimo y México- ganador de oro y plata en la prueba- siempre ha sido uno de los mayores rivales nuestros; tienen muy buenos equipos, dijo.

Añadió que este viernes estará en la pistola deportiva, “la que más me gusta y esperemos que todo salga bien”.

Fue una competencia muy difícil y nos faltó prepararnos más, asentar algunas cosas en los entrenamientos las cuales salieron a flote en la competencia, en definitiva, el termómetro para definir lo que realmente pasa, apuntó Grau.

Sin dudas México es una potencia en las armas mecánicas; nosotros llegamos aquí sin participar en ningún evento fuerte, solamente tuvimos dos bases de entrenamiento, lamentó.

Me queda el tiro rápido y completar el elenco con Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez, y espero un mejor resultado, comentó.

Luego de recibir la medalla de bronce en la pistola de aire a 10 metros, debido al reglamento de Centro Caribe Sports, Laina decidió entregarla a la mexicana merecedora de ese puesto.

No entiendo la regla que impide a un país recibir tres medallas en una misma prueba; si se lo ganaron es porque son mejores, afirmó la tiradora.

¿Por qué tiene que pasar el bronce al cuarto lugar?- inquirió-, yo no tuve ese resultado.

Dos cetros, tres platas e igual cantidad de bronces es el botín hasta la fecha del tiro deportivo cubano en San Salvador, de acuerdo con el sitio web del certamen.