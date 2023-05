Béisbol cubano: de todo un poco… y algo más

La Habana, 29 may (ACN) Con variados temas e intercambios muy fructíferos transcurrió hoy el tradicional encuentro de lunes entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y la prensa especializada, en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la FCB, explicó que existe una preselección nacional de 39 jugadores de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comenzarán el próximo 23 de junio en San Salvador.

La selección oficial de 24 jugadores se será dada a conocer lo más próximo posible al inicio de la justa del área, y el equipo se concentrará desde el día 19 de junio en el Coloso del Cerro. La salida hacia territorio salvadoreño será el 22 y Cuba debutará un día después contra México, comentó Pérez Pardo.

También se conversó sobre el tema del pelotero Yasmani Tomás, quien ha jugado en las ligas profesionales de Estados Unidos y México, y ahora pide que lo incorporen al sistema beisbolero cubano.

Al respecto, Pérez Pardo acotó que Yasmany Tomás es interés de que integre el equipo Cuba a los Juegos Centrocaribes; pero debe tener una forma deportiva óptima y conciliar con él esa posible inclusión en el equipo.

Además, en este intercambio de hoy se confirmó que el equipo Alazanes de Granma, con refuerzos, será el representante cubano en el evento promocional de la Champions League del Béisbol desde el 28 de septiembre venidero.

Lea aquí: Béisbol: hoy, duelo de sublíderes en el Guillermón Moncada

Acerca de la LXII Serie Nacional de Béisbol, trascendió que no tendrá Juego de Estrellas ni Gala de Premiaciones, y que los juegos de recuperación y play off serán jugados con la pelota Teammate y no con la actual Batos.

Carlos Martín, director de la Serie, expresó que hasta el momento se han suspendido 16 juegos y hay otro sellado. Además, explicó que se han perdido cuatro mil 675 pelotas –el público presente en los estadios no las devuelve-, y se han roto 11.05 bates en cada jornada.