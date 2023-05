Voleibol: Vence Cuba a Costa Rica en Copa Panamericana sub 21 (f)

La Habana, 27 may (ACN) El equipo femenino sub 21 de Cuba venció 3-0 al de Costa Rica en la fase de cuartos de final y avanzó a la semifinal de hoy de la Copa Panamericana Norte, Centroamérica y el Caribe de Voleibol, certamen que concluirá este domingo en Nogales, México.

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas de Wilfredo Robinson derrotaron a las costarricenses en tres peleados sets de 25-20, 29-27 y 31-29 luego de una hora y 23 minutos de accionar sobre la cancha.

Las estadísticas oficiales del partido relejan el mejor desempeño de las de la mayor de las Antillas en el ataque, 48 por 38 puntos, y los errores propios (20-27), mientras que Costa Rica destacó en el bloqueo (12-8) y el servicio 6-2).

