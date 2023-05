Voleibol: pierde Cuba ante México en Copa Panamericana sub 21 (f)

La Habana, 26 may (ACN) Cuba perdió 1-3 ante el anfitrión México y enfrentará hoy a Puerto Rico en la jornada de cierre de la fase de grupos de la Copa Panamericana Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) Sub-21 femenina de Voleibol, prevista hasta el 28 próximo en Nogales.

Lea: Béisbol: con mucha lluvia, "disfrutan" los Huracanes

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas de Wilfredo Robinson toparán con las puertorriqueñas luego de caer este jueves en el apartado A contra las mexicanas 16-25, 23-25, 25-23 y 17-25, en una hora y 36 minutos de juego, con destaque para la local Aimé Margarita Topete, quien acumuló 23 puntos.

Topete logró 19 tantos en el ataque, uno en el bloqueo y tres en el servicio, seguida por las cubanas Lisania Grafort (18/16-2/0), Yensy Kindelán (16/9-5-2), Claudia Tarín (13/13-0-0).

Mexico 🇲🇽 remains undefeated taking down Cuba 🇨🇺 in 4 sets at the U21 Women’s NORCECA Pan American Cup#norceca #u21womenspanamcup #volleyball #gobeyondyourlimits pic.twitter.com/GV7GHeMfhe