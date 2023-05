Se reanuda mañana la Liga Superior de Baloncesto masculino

La Habana, 4 may (ACN) Con tres equipos envueltos en la lucha por el cuarto boleto a los play off, mañana se reanudará la Liga Superior de Baloncesto (LSB), rama masculina, con la disputa de sus últimas sub series particulares los días 5 y 6 próximos.

Los elencos de Sancti Spíritus (SSP), Villa Clara (VC) y Artemisa (ART), con idéntico balance de 11 victorias y 15 derrotas, se encuentran empatados ahora mismo en la cuarta plaza, por lo que mantienen vivas las opciones de clasificación.

En el caso de los espirituanos, sub campeones de la pasada edición, dependen de sí mismos para asegurar el cupo a la postemporada porque le ganaron el duelo a artemiseños y villaclareños.

De ahí que con dos triunfos en su sala Yayabo ante el conjunto de Las Tunas, SSP logrará el objetivo de avanzar a la postemporada por segundo año consecutivo.

Por su parte, ART visitará al plantel de Ciego de Ávila, actual monarca, en la sala Giraldo Córdova Cardín; mientras VC se trasladará a Santiago de Cuba, y se completará esa sub serie con el enfrentamiento entre el líder Capitalinos y Mayabeque, aquí en La Habana.

La fase clasificatoria va dominada en solitario por Capitalinos (23-3), y a continuación aparecen los santiagueros (21-5) y los avileños (14-12), los tres colectivos ya con boleto seguro a las semifinales.

Después hay una fuerte lucha por la última plaza a los play off entre espirituanos, villaclareños y artemiseños (11-15); en tanto Mayabeque (9-17) y los tuneros (4-22) ya no tienen opciones.

La LSB varonil tuvo una pausa a mediados de abril por la celebración de los V Juegos del Alba en Venezuela, concluidos el día 29 del pasado mes.