Cuba-Clásico: Guibert y el jit de su vida contra Australia

La Habana, 21 mar (ACN) Para el jardinero Yoelkis Guibert, la importante conexión contra Australia en cuartos de final del V Clásico Mundial de Béisbol fue el jit de su vida, según declaró a la Agencia Cubana de Noticias tras su llegada a esta capital.

Cuba perdía 2-3 contra el cuadro de los canguros en el octavo inning de ese crucial juego en el Tokyo Dome, y al zurdo santiaguero se le presentó la situación de batear con dos corredores en base.

Comencé bien el torneo, pero después bajé mi rendimiento. Entonces, me preparé para pegarle bien a la bola y salió ese batazo, lo mejor que me ha sucedido en mi vida como pelotero porque decidí un juego que nos metió en la fase de cuartos de final, comentó Guibert, quien se ha desempeñado con contratos en ligas profesionales foráneas como las de Venezuela, México y la CanAm.

El guardabosque de 27 años había sufrido una lesión, pero refiere que el mentor Armando Jhonson siempre le dio confianza y le agradece no haber puesto un bateador emergente en ese momento del juego.

Guibert confesó sentirse muy contento con el recibimiento que le hizo el pueblo capitalino al llamado TeamAsere, al que aupó tras su recorrido por varias avenidas de la ciudad.

Fue un bello espectáculo que esperamos se repita en próximos torneos. El pueblo salió a saludarnos como muestra de su apoyo y de sentirse satisfecho por nuestro rendimiento. No obstante, y a pesar de que tuve la oportunidad de jugar como regular en mi primer Clásico Mundial, no estoy conforme porque me hubiera gustado ganar el torneo, explicó.

Sobre el certamen aseveró que tras las dos derrotas iniciales -contra Países Bajos e Italia-, bajó un poco el ánimo del equipo. Pero la mentalidad de ganar los juegos que faltaban, los mítines a diario y la confianza que existía entre todos, fueron factores claves para que llegasen los éxitos contra Panamá, Taipéi de China y Australia, acotó Guibert.

Lea aquí: Directivos del Cuba-Clásico destacan éxito de la Isla

Finalmente, el zurdo santiaguero elogió la buena química existente entre todos los jugadores que integraron la escuadra cubana, que por primera vez incluyó figuras ligamayoristas y de otras latitudes, en estrecha confraternidad con aquellas que se desempeñan en el torneo nacional.

Ahora Guibert tendrá unos días de asueto y más tarde se incorporará con las Avispas santiagueras para tomar parte en la LXII Serie Nacional de Béisbol, que se iniciará el venidero día 29.