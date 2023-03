Mirada al béisbol femenino en medio de la fiebre del Clásico

Cienfuegos, 19 mar (ACN) El deporte de las bolas y los strikes hace mucho tiempo dejó de ser exclusivo de los hombres, y en manos de las mujeres dio tantas alegrías como las que hoy sienten los aficionados, en especial en Cuba, por el V Clásico Mundial de Béisbol.

Los datos se remontan a principios del siglo XX cuando precisamente en Cienfuegos se fundó un equipo de pelota de féminas, en el reparto de Punta Gorda, según la investigación del profesor Lesby Domínguez Fonseca.

Refiere el Dr.C Félix Julio Alfonso, al citar a este investigador cienfueguero, que la novena estaba integrada por “señoritas del aristocrático barrio de Punta Gorda, con su capitana Carolina Villapol, Isabel Castaño, las hermanas Nicolasa, Rosalía, Carmen y María Teresa Entenza, Adelina Vilaseca, Angelita e Isabel Trápaga y Olimpia Trujillo”.

En su escrito Mujeres en la historia del béisbol cubano, publicado en 2021 en la revista Jit, el historiador señala que en 1947 se fundó la Organización deportiva de Beisbol Femenino de la República de Cuba.

Aupada por esa asociación, jóvenes cubanas integraron nóminas que realizaron giras nacionales, y también fuera del país.

Entre estas, destacaron los nombres de Isora del Castillo, Eulalia González, conocida por Viyaya, Mirta Marrero, Gloria Ruiz Migdalia Pérez Isabel Álvarez, por citar algunas de las muchachas que vistieron el uniforme criollo.

Precisamente, varios años atrás, Hilda Fleitas Lorenzo, en entrevista para la Agencia Cubana de Noticias, contó que ella fue la única cienfueguera en integrar el equipo de béisbol femenino Las Cubanas, el cual, además de recorrer varios estadios de la mayor de las Antillas, representó a Cuba entre 1948 y 1950 en Puerto Rico y Venezuela.

“Los primeros juegos fueron en el Cerro, en la capital del país, luego empezamos en Pinar del Río, recorrimos Palma Soriano, las Tunas, Holguín, Santa Clara, Matanzas y terminamos en Santiago de Cuba.

“Éramos 31 y hacíamos dos equipos, para hacer una exhibición; una vez el manager trajo cuatro norteamericanas que jugaban en el team, y a esas sí les pagaba”.

“Bateé con el bate de madera, jugábamos pelota dura de verdad. Y era pitcher, pero a veces también jugaba en el jardín derecho, detrás de primera base.

“Momentos difíciles en el juego los tuve, yo perdí juego, se me llenaron las bases, se me complicó el inning, pero me concentraba, tenía serenidad.

“Recuerdo que hice un doble play: jugando en el right field tenía las bases llenas, me batean un fly, pero tiré a home y saqué. Me salió en un momento oportuno y además tenía buen brazo…

“Usábamos un uniforme que era como un vestido enterizo, con un short abajo, unas almohadillas y también protector para los senos, medias y spikes.

“Los equipos que enfrentamos no eran muy buenos, pero se llenaban los estadios solo por ver jugar a las mujeres que éramos bonitas todas, y en el hotel, pegado al estadio Sixto Escobar de Puerto Rico, la policía nos custodiaba cuando íbamos y veníamos”.

Este próximo 23 de marzo, Hilda cumpliría 100 años de vida, en los cuales una linda parte los dedicó a ese deporte, a pesar de nacer en Constancia, un pequeño rincón de Cienfuegos, tan productor de azúcar, como amante de la pelota.