Béisbol: Quiero despedirme con un título, dice Guillermo Carmona

La Habana, 16 mar (ACN) El avezado mentor Guillermo Carmona repetirá al frente de Industriales en la LXII Serie Nacional de Béisbol, que se iniciará el venidero día 22, y quiere ganar el título para despedirse de sus actuales funciones.

Le he planteado a las autoridades de la provincia que este será mi último año como director. Tengo planes de dedicarme a otras funciones dentro del béisbol y quiero darle paso a otros compañeros jóvenes que tienen ideas muy frescas para conducir al equipo de los Leones, comentó Carmona en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Nuestro equipo se viene preparando muy bien y espero que me despidan de las series nacionales cubanas con un título, ese que tanto añoran sus seguidores y que no obtenemos desde el año 2000, explicó Carmona, quien situó al exinicialista Alexander Malleta como su posible sustituto.

Antes se pensó en Rudy Reyes o Carlos Tabares; pero ellos no están aquí y ya Malleta dirigió al equipo Capitalinos en la recién finalizada Copa Provincial Benito Camacho y lo hizo muy bien; además, él fue un gran atleta y es muy querido en la capital, acotó el mentor azul.

Sobre el actual momento por el que atraviesan los Azules, apenas a una semana de iniciarse la temporada en la cual debutan contra Ciego de Ávila en el estadio Latinoamericano, el mánager de los Leones explicó que está al tanto de todo lo que ocurre en los entrenamientos.

He estado enfermo de una hernia umbilical y requerí intervención; no me salieron bien las cosas porque sufrí una infección y he necesitado un proceso de recuperación más extenso de lo esperado, pero he asistido intermitentemente a los entrenamientos y me mantengo en contacto con los entrenadores, aseveró.

Los entrenadores que han trabajado con el grupo lo han hecho bien, y se aprecia que los muchachos están entusiasmados y ya desean que llegue la hora de debutar.

Industriales, el equipo insignia del béisbol cubano por su liderazgo en títulos nacionales (13), enrolará en su nómina a 10 novatos, algo poco común en sus últimas plantillas.

La realización de la Copa Benito Camacho nos dio la posibilidad de hacer un concentrado con los mejores jugadores de la capital. De ahí salió un grupo muy talentoso, y otro que no entrenan ahora con el equipo, pero que sí estarán en el torneo categoría sub-23, comentó el mentor de los Leones.

Finalmente, Carmona expresó a la ACN que las aspiraciones de Industriales son las mismas que en la pasada temporada.

Yo no puedo intervenir en un campeonato con otra idea que no sea alcanzar el primer lugar, porque no me lo perdonarían los seguidores de Industriales ni me lo perdonaría yo mismo. En busca de ese fin, iremos paso a paso: estar entre los ocho primeros para avanzar a la postemporada y luego luchar por el título, enfatizó.