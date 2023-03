Celebra Cuba pase a semifinales en el V Clásico Mundial de Béisbol

La Habana, 15 mar (ACN) Cuba celebra hoy la victoria de su selección nacional de béisbol (4-3) ante Australia, que representa el pase a semifinales del V Clásico Mundial.

Autoridades, organizaciones y artistas destacaron en redes sociales el triunfo del equipo esta mañana en el estadio Tokyo Dome japonés, en juego de cuartos de final, tras finalizar como primera del grupo A, remontando dos derrotas sucesivas.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, al referirse al triunfo evocó la Protesta de Baraguá, que sucedió el 15 de marzo de 1878 y se considera un símbolo de la resistencia y dignidad de los cubanos.

"Un 15 de marzo, un día tan maceísta, #Cuba tenía que ganar", escribió en Twitter el jefe de Estado, resaltando la figura de Antonio Maceo, quien protagonizó el histórico hecho.

La pasión y entrega en el terreno hicieron vibrar nuevamente a todo el pueblo cubano, manifestó en la misma red social el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

El ministro expresó que la victoria de Cuba frente a Australia provocó alegría e ilusión en todos los que se sienten orgullosos del país.

"#elCubaClasico ⚾️ ¡Sí se puede! La pasión y entrega en el terreno hicieron vibrar nuevamente a todo el pueblo cubano. Alegría e ilusión con esta victoria en todos los que nos sentimos orgullosos de #CUBA. ¡🇨🇺 en la semifinal del #ClasicoMundialDeBeisbol!".

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento Montiller, también en Twitter felicitó al equipo Cuba y señaló que ha hecho feliz a su pueblo y a muchos seguidores en otras partes del mundo.

Asimismo, la Cancillería subrayó que el #TeamAsere, como se le conoce popularmente a la selección, sigue regalando alegrías y victorias a todos los cubanos en este Clásico Mundial de Béisbol.

Lea aquí: Béisbol: Cuba, primer semifinalista del Clásico Mundial (+Video)

"La pasión y garra que demuestra #elCubaClasico nos invita a seguir soñando con nuevos triunfos", agregó en el tuit.

Alexander Abreu, director de Havana d´Primera, compartió en el perfil de Facebook de esa agrupación musical la letra de una canción dedicada al equipo, y anunció que esta mañana terminó su grabación, junto a otros artistas.

"No te confundas /que yo soñé con jugar en las grandes /y ese sueño lo cumplí/ es que no importa el país/ donde hoy pueda estar viviendo/ lo que importa es que soy cubano/ reyoyo de nacimiento", dice una estrofa del tema.

"No hay espacio pa tristeza /Las cartas sobre la mesa/ Aquí se vino a jugar/ Medalla no sé/ si alguna yo pueda ganar/ pero el coro de mi pueblo/ si me lo voy a llevar".