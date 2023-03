Béisbol: Australia, rival del Cuba-Clásico en el Tokyo Dome

La Habana, 13 mar (ACN) La escuadra de Australia venció hoy 8-3 a República Checa para culminar en el segundo puesto del grupo B y citarse con Cuba en la fase de cuartos de final del V Clásico Mundial de Béisbol, con sede en el Tokyo Dome japonés.

Este duelo crucial de muerte súbita -el que pierda dice adiós- se disputará el venidero miércoles. Por la tropa del mentor pinero Armando Jhonson escalará al montículo como abridor el derecho camagüeyano Yariel Rodríguez, actual plantilla del club Dragones de Chunichi, y a quien se le han marcado envíos de 98 millas.

Esta será la tercera vez que ambas selecciones se enfrenten en la historia del máximo torneo de equipos nacionales de béisbol. Cuba ha ganado en las dos anteriores, pero siempre con escaso margen de una carrera de ventaja.

En la primera ocasión (México 2009), los caribeños se impusieron 5-4 con jonrones de Yoenis Céspedes y Yosvani "el Gordo" Peraza. Según ha trascendido, Céspedes abandonó ayer la concentración del equipo nacional y se debe reincorporar en Tokio.

