Béisbol: Cuba cede 2-4 ante su "bestia negra" de Países Bajos

La Habana, 8 mar (ACN) Víctima nuevamente de su escaso contacto con la esférica, el equipo Cuba cedió 2-4 ante su bien llamada "bestia negra" del Reino de Países Bajos, al iniciarse las acciones del grupo A del V Clásico Mundial de Béisbol con sede en el Estadio Intercontinental de Taichung, en Taipéi de China.

La tropa del mentor pinero Armando Jhonson apenas pudo pegar tres imparables -todos biangulares-, y no pudo sacar provecho de seis bases por bolas que otorgaron entre los seis lanzadores tulipanes. Así, Cuba cae por cuarta ocasión consecutiva en la historia de estos certámenes ante el conjunto europeo, al que solo venció en la primera edición (2006).

El intermedista matancero Yadil Mujica, que debió ocupar el sitio por una leve lesión del ligamayorista Andy Ibáñez, fue el remolcador de las dos carreras cubanas con el primero del trío de dobletes cubanos y luego con un roletazo por el cuadro.

Los dos restantes biangulares fueron al aval de los jardineros Luis Robert Moirán y Yoelkis Guibert, este último incluido en la alienación por molestias de Alfredo Despaigne, cuyo puesto de bateador designado debió ser ocupado por Yoennis Céspedes. Guibert anotó las dos carreras.

Xander Bogaerts puts the finishing touches on Team Netherlands' first win of the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/KRdYN96Vm6