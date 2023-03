Julio César La Cruz y sus "fintas" hacia la Legislatura

La Habana, 6 mar (ACN) Por sus valores humanos y patrióticos, el afamado boxeador Julio César La Cruz es uno de los dos Candidatos a Diputados del municipio agramontino Santa Cruz del Sur, de la X Legislatura del Parlamento Cubano.

Camagüey exhibe 34 candidatos de los 470 de todo el territorio nacional. Y para La Cruz, de procedencia humilde y en constante intercambio con su pueblo, es un gran honor este nuevo paso en su vida.

Para mí, esto ha tenido un impacto muy grande, pues he podido apreciar cómo el pueblo y el país tuvieron esa confianza de escogerme, tanto a mí como a los restantes 469 candidatos, para representarlos, comentó La Cruz en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Realmente, no es cosa fácil compartir el tiempo para "La Sombra" La Cruz, como se le conoce en términos boxísticos por su peculiar estilo indescifrable para sus rivales. Horas en el gimnasio o sobre el ring haciendo sparring, combinadas con estas funciones de visitas e intercambio con los pobladores, parecen imposibles de compartir, pero no es así.

No puedo echar por tierra la confianza de todos y por eso me estoy preparando bien para encarar este nuevo compromiso, esta tarea tan importante en momentos tan cruciales de apoyo a la Revolución Cubana. Mis compañeros de equipo también me apoyan y son optimistas de que podré cumplir con esta misión, explicó el as cubano de la riposta.

La Cruz expresó también su compromiso con la dirección del país y su pueblo de que esperen lo mejor de él.

Sé que todos los cubanos me siguen cuando los Domadores de Cuba intervienen en un evento internacional. Pero ahora, fuera del ring, también les prometo a todos que obtendré muy buenos resultados, enfatizó el estelar púgil camagüeyano.

La tarea ya está asignada. Solo se debe esperar que La Cruz la enfrente tan positivamente como hace ante rivales de jerarquía con su poderoso jab de izquierda o su gancho de derecha.

Julio César La Cruz, hombre de pueblo y surgido de las entrañas del barrio, es el capitán de la imbatible franquicia Domadores de Cuba. En su aval ostenta dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y cinco cetros en Campeonatos Mundiales.

Por estos días, "La Sombra" arrecia su preparación de cara a una nueva pelea como boxeador profesional, y con la vista puesta en el venidero campeonato del orbe (noviembre) donde espera obtener su sexto título para igualar la hazaña del peso completo guantanamero Félix Savón.