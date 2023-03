Arriba a Cuba el presidente del Comité Olímpico Internacional

La Habana, 2 mar (ACN) El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, junto a otros altos directivos del deporte, llegaron hoy a Cuba, donde intercambiarán con representantes del movimiento atlético e inaugurarán instalaciones.

Recibieron a los visitantes Jorge Luis Perdomo, viceprimer ministro de Cuba, y Osvaldo Vento, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

Además dieron la bienvenida el ex gimnasta Roberto León Richards, titular del Comité Olímpico Cubano (COC); Yumilka Ruiz, ex voleibolista campeona olímpica y miembro de la comisión de atletas del COI; María Caridad Colón, ex jabalinista, primera medallista de oro olímpico de América Latina, y Mijaín López, cuatro veces monarca bajo los cinco aros en lucha grecorromana y representante de los atletas en el COC.

A las cinco de esta tarde se prevé inaugurar una superficie donada por Panam Sports en la Ciudad Deportiva.

